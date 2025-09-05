Lorena Romera 05 SEP 2025 - 17:50h.

La exconcursante de 'Supervivientes' vive una noche de "locura" mientras Montoya reaparece en 'Supervivientes All Stars'

La reaparición estelar de Montoya, que aclara cómo está su situación sentimental

Anita Williams tiene la agenda hasta arriba de compromisos profesionales. Ella misma ha reconocido que no sabe ni cómo lo hace. A través de su perfil de Instagram, la que fuera concursante de 'Supervivientes', y previamente participante de 'La isla de las tentaciones', ha compartido cuáles han sido sus planes mientas Montoya reaparecía de forma estelar en el plató de 'Supervivientes All Stars'.

La que fuera finalista de la última edición de 'Supervivientes' no ha parado quieta en las últimas horas. Tanto, que muchos dudan que haya tenido tiempo siquiera de ver el esperadísimo regreso al foco mediático de Montoya, con el que no ha terminado del todo bien. El de Utrera entraba en el plató de 'Supervivientes All Stars' como toda una estrella, con un público eufórico que estallaba en aplausos.

Pero, ¿qué hacía su expareja mientras él saboreaba de nuevo las mieles del éxito? Anita Williams se encontraba en Mérida, "con el corazón llenito" gracias a un encuentro con sus seguidores. Así, mientras Montoya vivía ese emocionante momento, volviendo a sentir el calor del público, la influencer también era arropada por sus incondicionales, que la han hecho entrega de todo tipo de regalos.

Pero la alegría se le podría haber esfumado rápido a Anita Williams, que tan solo ha podido descansar dos horas. "No sé como lo hago, os lo juro. Mucha gente me dirá: 'yo también trabajo y no me quejo'. Lo sé, pero es que esto es una locura. Me fui a dormir a las 07:00 y me he despertado hoy a las 09:30 para trabajar. Ahora tengo que viajar de vuelta a Madrid porque tengo todo el día de reuniones", ha señalado.

Por eso la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y exconcursante de 'Supervivientes' cuenta las horas para que llegue esta noche, que, "con suerte", podrá descansar y recuperar horas de sueño. Algo que la madre de Thiago pretende hacer para coger fuerzas para su nuevo e ilusionante proyecto profesional.

Anita Williams, colaboradora de 'Vamos a ver'

Y es que la catalana se suma al equipo de colaboradores de 'Vamos a ver', donde podremos verla a partir del próximo lunes 8 de septiembre. Anita Williams pasará a formar parte de la sección de crónica social y reality junto a Adriana Dorronsoro, Pepe del Real, Giovanna González, Sandra Aladro, Alessandro Lequio, Alejandra Rubio, Carmen Borrego, Marisa Martín Blázquez, Paloma Barrientos, Omar Suárez, Antonio Montero y Cristina Tárrega.