'Fiesta' desvela, en exclusiva, la reacción de Antonio Tejado tras la petición de cárcel de María del Monte

María del Monte pide 28 años de cárcel para su sobrino, Antonio Tejado, por el robo en su casa

María del Monte ha solicitado, a través de su abogada, 28 años y medio de cárcel para su sobrino, Antonio Tejado, acusado de ser el autor intelectual del robo en la casa que la cantante comparte con su pareja, Inmaculada Casal, y que se produjo el verano del año 2023. La letrada ha remitido un escrito a los juzgados de Sevilla donde considera el asalto al domicilio se perpetró por la información suministrada por el propio Tejado a los asaltantes.

En este escrito, la acusación que pesa sobre Antonio Tejado es la de delito de robo en casa habitada y delito de detención ilegal y otros cuatro delitos de también detención ilegal. Además, a Tejado se le acusa también del agravante de "abuso de confianza". La información que haría estado recabando Tejado con su acercamiento las semanas previas a su tía, según el escrito, es la siguiente: sistemas de seguridad, accesos, distribución interior de la vivienda y número de ocupantes en aquella fecha. ¿Cómo ha recibido Antonio Tejado esta noticia?

La reacción de Antonio Tejado a la petición de cárcel que solicita su tía

Cuando todo esto saltó por los aires y la Guardia Civil detuvo a Tejado, tanto María del Monte como Inmaculada Casal apelaron a la presunción de inocencia. Pero ahora las cosas habrían cambiado, a raíz de las últimas informaciones. Mientras 'Fiesta' analiza todos estos datos, Iván Reboso desvela cuál ha sido la reacción de Antonio Tejado tras conocer que su tía ha solicitado, a través de su abogada, casi treinta años de cárcel para él. El colaborador dice recibir esta información desde el entorno más cercano del sobrino de la artista.

"Me dicen que Tejado se siente ahora mismo sumamente roto y decepcionado con su tía, María del Monte. Él va diciendo que en el volcado del teléfono móvil no se implican datos como para pactar un robo, un envío de dirección o saber los movimientos, que lo único que hay es una conversación de los relojes", detalla el colaborador de 'Fiesta'. De esta manera, Tejado sigue defendiendo su inocencia "y no entiende como, a día de hoy, su tía sigue dudando de él y por qué, a día de hoy, todavía no han mantenido una conversación".

Por otro lado, el resto de colaboradores del programa presentado por Emma García analizan este escrito, el cual califican como "demoledor porque hay un agravante, que es el del abuso de confianza": "Según la acusación, Antonio retoma una relación con su tía que ni siquiera era tan cercana un mes antes del robo para averiguar si su tía está en casa, cuánta gente hay en casa, cómo son los sistemas de seguridad, que la alarma no funcionaba, cómo se entra a la casa, dónde está la caja fuerte...".

La hija de Inmaculada Casal, incapaz de entrar a la casa donde se produjo el asalto

Por otro lado, Mónika Vergara ha podido hablar con Inmaculada Casal y nos cuenta que le transmite que "confía en que la justicia sea justa, que no sea ni para él ni para nosotras". Al preguntarle por su vida familiar, la periodista cuenta que "la hija de Inmaculada vive fuera de España y siempre que volvía iba a esa casa familiar, a su lugar seguro en el mundo, el sitio donde ella ha pasado la infancia y no ha podido volver a entrar a esa casa ni a acercarse después de lo que ella vivió allí dentro". Tiene que alojarse en un hotel y entre los planes de la pareja no está, de momento, vender la casa.

La vida de Antonio Tejado a espera de juicio

Desde que Antonio Tejado salió de prisión, lleva una vida tranquila a la espera de juicio, según ha podido saber Luis Rollán. Por lo menos, hasta ayer, que fue cuando se publicó este demoledor escrito por parte de la defensa de las víctimas: "Hacía una vida normal, está súper tranquilo y bastante contento porque está perdiendo peso, está entrenando", desvela el colaborador.