El sobrino de Ortega Cano perdió por completo los papeles cuando el reportero le preguntó por las novedades sobre el delito de estafa del que se le acusa

Alejandro Vigara y su compañero cámara fueron acosados por un Paco Ortega completamente fuera de sí: "¡Corred, maricones!"

Compartir







Nuestro compañero Alejandro Vigara ha contado en este segundo día de '¡Vaya fama!' que ha sido víctima de un durísimo altercado con Paco Ortega, el sobrino del torero José Ortega Cano. Paco, que fue acusado hace algunos meses de estafa por, presuntamente, utilizar coches de alta gama como avales para realizar préstamos, habría ahora exonerado a su primo, José Fernando de este delito asumiendo él solo la culpa del presunto delito.

Con motivo de esta novedad, nuestro compañero acudía al bar que regenta Paco para conocer de primera mano los detalles de la noticia. Paco Ortega, lejos de atender de forma amable al reportero, actuaba amenazante llegando incluso a salir del bar corriendo detrás de Alejandro: "Vivimos el jueves una situación un poquito complicada, le hice con mucho respeto las preguntas pertinentes a Paco Ortega y no solo no obtuvimos respuesta, si no que además nos amenazó directamente".

Tras realizarle varias preguntas relacionadas con el asunto, Paco Ortega comenzaba a amenazar al reportero y a su compañero cámara además de asustarles al salir corriendo tras ellos: "¿Qué te ha pasado? ¿Te has caído? ¿Te has hecho daño? Si yo iba al coche a por una cosa que se me ha olvidado", se mofaba Paco Ortega del compañero cámara que estaba tirado en el suelo tras el tremendo susto.

Las impactantes imágenes muestran a un Paco Ortega totalmente fuera de sí amenazando incluso con "cortar el cuello" a la persona que le moleste: "El próximo que venga saco un cuchillo, te lo digo a ti o a ti, al que venga. Saco un cuchillo y le corto el cuello, me da igual entrar en la cárcel". Cuando, tras varias amenazas, el equipo formado por Alejandro Vigara y su compañero cámara salían corriendo, Paco Ortega les continuaba profiriendo insultos: "¡Corred, corred, maricones!".

¿De qué se acusa a Paco Ortega?

'Así es la vida' contó hace ya algo más de un año con el testimonio de una presunta víctima de Paco Ortega que hablaba del supuesto negocio fraudulento de coches del sobrino del torero y su primo, José Fernando: "Me estafó con un coche familiar y luego me dejó un todoterreno del que no coincidía el número de bastidor con los papeles, incluso llegamos a pisar la comisaría".

Al parecer, Paco y su primo José Fernando cometieron en 2020 una estafa que consistía, como explicaba la testigo, en realizar préstamos utilizando coches como avales.