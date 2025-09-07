Fiesta 07 SEP 2025 - 21:03h.

Joana Sanz publicaba en redes sociales un comentario sobre los hijos de Dani Alves que hacía estallar a Dinorah Santana

Joana Sanz, sobre los hijos de Dinorah y Dani: "Si lleva dos años sin verlos es porque así ellos lo han decidido. Cuando el grifo se cierra, la ingratitud llama a la puerta"

José Ángel Leiras aparecía en plató para dar una última hora del mundo del corazón. Al parecer, habría estallado esta misma tarde la guerra definitiva entre Joana Sanz, actual pareja de Dani Alves, y su exmujer, Dinorah Santana. Y es que según explicaba Leiras, Dinorah habría explotado por completo al leer en redes sociales un desafortunado comentario que Joana ha hecho en una publicación en la que Dinorah mostraba a su hijo por su 19 cumpleaños.

Joana Sanz habría comentado en dicha publicación unas palabras que habrían molestado, y mucho, a la ex mujer de Dani Alves. En la publicación, Dinorah agradecía a la vida por el regalo que era tener a un hijo como él, una publicación a la que una usuaria anónima contestaba con ironía: "Enhorabuena, has elegido al mejor marido y lo que es mejor, al mejor padre del mundo, que tiene dos o tres hijos y lleva años sin verlos. ¡Qué buen ojo, chica!".

La sorpresa llegaba instantes después, cuando Joana Sanz contestaba al comentario de la usuaria anónima: "No hables de lo que no conoces, si lleva dos años sin verlos es porque así ellos lo han decidido. Cuando el grifo se cierra, la ingratitud llama a la puerta".

Como era de esperar, Dinorah Santana ha estallado compartiendo en redes sociales un vídeo en el que habla sin pelos en la lengua sobre la opinión que le genera la nueva mujer del padre de sus hijos. 'Fiesta' se ha puesto en contacto con Dinorah y la brasileña ha dejado grandes titulares: "Mis hijos no son unos interesados, la interesada es esa señora. Mis hijos llevan desde 2020 sin recibir ni un solo euro de su padre".