Inmaculada ha reconocido que sabía que Ortega Cano y Ana María Aldón figuraban como custodios de la hija de Michu

La madre de Michu ha contado cómo era en los últimos tiempos la relación de Michu y Gloria Camila: "Días antes se fueron a un concierto juntas"

Es la primera vez que Inmaculada, la madre de Michu, se sienta en un plató. La muerte de su hija hace tan solo dos meses con tan solo 33 años pilló a todos por sorpresa y muy en especial a su familia, que no esperaba un desenlace así: "En las últimas semanas Michu iba mucho al hospital porque le dolía el estómago, pero nunca podíamos pensar que eran los reflejos de su cardiopatía".

Inmaculada, visiblemente afectada en algunos momentos, recordaba junto a Emma García cómo era la relación con su hija:

"Michu era muy alegre, muy buena, muy trabajadora, ella siempre estaba muy pendiente de mí. Ella vivía en una casa independiente, pero siempre hacíamos muchos planes juntas los fines de semana". Además, Inmaculada le contaba a Emma cómo fue el día en el que Michu le contó que había empezado a salir con un chico famoso, con José Fernando:

"Me enseñó una foto y me dijo 'mira, mamá, este niño no tiene madre' y a mí eso me llegó al corazón. No compartí muchos momentos con ellos porque ellos salían a su bola. La relación ahora estaba todo muy bien, estaba todo perfecto. Ella empezaba a conocer gente nueva, a salir, ella no se esperaba todo esto".

Inmaculada reconoce que sabía que Ortega se haría cargo de la menor

Inmaculada le ha contado a la presentadora de 'Fiesta' que, pese a que quería muchísimo a su hija y a su nieta, era conocedora de que en su testamento Michu había dejado escrito quiénes debían hacerse cargo de su hija Rocío si ella faltaba: "Ella antes de dar a luz hizo un testamento y yo siempre he sabido que Ana María y Ortega Cano se harían cargo de la niña, pero después ella tenía en mente cambiarlo, nunca llegó a hacerlo, no le dio tiempo".

Inmaculada habla de la relación de Michu y Gloria Camila

Han sido varios los enfrentamientos de Inmaculada con Gloria Camila en los programas del corazón. La hija de Ortega Cano ha acusado tanto a Inmaculada como a Tamara, la hermana de Michu, de querer "hacerse platós y sacar dinero a causa de la muerte de su familiar". Para Inmaculada, la opinión de Gloria Camila no es de importancia porque, en su opinión, "no es una persona de fiar":

"Yo con Gloria Camila no me llevo, con quien se tenía que llevar era con Michu porque han sido cuñadas, ella debió aceptar a mi hija desde el principio. Ortega Cano sí que la aceptó y sí que tenía buena relación con ella, yo he visto que Ortega sí que escuchaba a mi hija. Una semana antes de morir Michu y Gloria estuvieron en un concierto juntas, estaban bien las dos, estaban a gusto".

Los colaboradores presentes durante la entrevista a Inmaculada ponían el grito en el cielo. Tal y como explicaba Luis Rollán, la actitud de la madre de Michu estaba siendo muy distinta a la que se esperaría de una mujer que acaba de perder a su hija de forma inesperada: "Yo es que no puedo quedarme más tiempo callado, están ahí saliendo imágenes de tu hija y tú mientras preocupada por tu imagen, que me he enterado de que has pedido que te hagan las uñas en maquillaje".