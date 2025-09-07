Fiesta 07 SEP 2025 - 19:39h.

Álvaro García se sincera con Emma García en 'Fiesta': habla de Gloria Camila, de Iván González y de la canción que le ha dedicado a su novia

Gloria Camila comparte una foto su novio, Álvaro García, y desmiente la reconciliación con su expareja, David García

Álvaro García, el novio de Gloria Camila, visita el plató de 'Fiesta' para interpretar uno de sus últimos singles, 'Gloria bendita'. El cantante es poco dado a hablar con los medios de su relación con Gloria, pero lo cierto es que, cuando se trata de apoyar a la hija de Ortega Cano, no duda en pronunciarse (como sucedió hace unos días, cuando publicó una foto de ambos y un mensaje de despedida en sus redes sociales con motivo del inminente viaje de ella a Honduras para participar en la segunda edición de 'Supervivientes: All Stars').

Antes de deleitar al público de 'Fiesta' con su música, el artista se ha sentado junto a Emma García y se ha sincerado en una pequeña entrevista muy personal en la que ha hablado de su relación con Gloria Camila: "Qué te voy a decir yo de ella. Es una persona muy fácil, muy cariñosa... es una persona vitamina, totalmente. Te va quitando todas esas piedritas del camino y te lo hace muy fácil todo. La verdad es que estoy muy contento y muy feliz".

Álvaro García se pronuncia sobre el conflicto entre su novia e Iván González en 'Supervivientes: All Stars'

Cuenta Álvaro que, a pesar de mantener una relación sentimental con una persona tan mediática como Gloria Camila, él continúa en su línea musical y que la apoya en todo lo que haga, como sucede ahora, que se encuentra inmersa en el reality más extremo de Telecinco: "Le metí una carta en la maleta sin que lo supiera. Imagino que la habrá leído. Le decía que sea ella, que, al final estos programas no es fácil por la convivencia. Yo llevaría mal lo de la comida, siempre viendo las mismas caras...".

Además, el cantante se ha pronunciado sobre el conflicto que mantienen Gloria Camila e Iván González desde hace años y que han tenido que afrontar al reencontrarse en la palapa de 'SV': "Son cosas del pasado. Yo los vi muy bien. Yo lo que vi que en la conversación estuvieron los dos muy respetuosos y al final creo que han llegado a un entendimiento, que al final era lo importante", cuenta al respecto. Eso sí, descarta viajar hasta Honduras para hacerle una visita a su novia porque "son muchos kilómetros".

La reacción de Gloria Camila al escuchar 'Gloria bendita', la canción que le dedica su novio

Álvaro García interpreta 'Gloria bendita' en el plató de 'Fiesta'. Antes de cantarla, se sincera con Emma García sobre la composición de este tema, el cual está dedicado a su novia: "En pocas palabras, creo que se entiende. Al fin al yo soy cantante, soy compositor, siempre que escribo canciones salen desde el corazón y sobre todo de cosas que vivo y de vivencias mías. En este caso le ha tocado a ella, que la tengo cerquita. De hecho se la enseñé, se la puse en el estudio y flipó, se hartó de llorar. Es muy bonito que te dediquen una canción", son parte de sus palabras en su encuentro con Emma García en plató.