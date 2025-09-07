Equipo Outdoor 07 SEP 2025 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' presume de su piso de soltera tras romper con David Vaquero

La nueva vida de David tras su ruptura definitiva con María Aguilar

María Aguilar abre las puertas de su casa tras diez meses viviendo en ella. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha publicado un vídeo de su house tour para compartir con sus seguidores su "lugar de paz" tras su ruptura con David Vaquero.

La tentadora ha creado un hogar muy a su estilo, donde puede relajarse y desconectar. Un piso con dos baños, vestidor, una habitación y hasta una enorme terraza. Nada más entrar a la casa, la malagueña ha colocado un recibidor con un estilo clásico, combinado con una planta y un espejo asimétrico que aporta personalidad y lo hace único. Junto al recibidor, se encuentra el baño de invitados, donde la exparticipante de 'LIDLT' ha optado por una decoración minimalista.

La casa de María Aguilar cuenta con un salón-comedor-cocina todo junto, un espacio en tonos neutros con pequeños puntos de color rosa que destacan. Los muebles de la cocina son blancos y la encimera es de un tono grisáceo oscuro. También, ha creado su "rincón favorito" que es la zona de la cafetera. Entre risas, cuenta que lo primero que hace nada más levantarse es ir "directa" a por su café.

Pese a que no le gusta mucho que la cocina este conectada con el salón, la de malagueña de 26 años ha encontrado la manera de separar los espacios con un mesa en forma de barra. El salón es todo un acierto, tiene un televisor junto a una planta y enfrente un sofá cama beige que afirma que es "comodísimo", y una mesa circular con dos alturas en el centro. Además, ha hecho un pequeño rinconcito para su perro París con una ilustración de el que ¡no podía faltar!

La expareja de David Vaquero, exparticipante de 'La isla de las tentaciones', tiene una habitación dedicada a su vestidor, todo perfectamente organizado con muebles a medida de Ikea y dos armarios empotrados. En otra habitación tiene su dormitorio y mantiene la línea cromática neutra de la casa. Tiene una cama grande con cojines de color blanco y un cabecero acolchado de color beige y dos mesitas de noche al lado de la cama. El dormitorio cuenta con un baño integrado muy similar al de invitados cambiando la bañera por un plato de ducha.

Para rematar, una terraza, que aun sin decorar todavía, ya tiene una mesita perfecta para disfrutar de un café. María ha encontrado en este piso todo lo que necesita para estar tranquila.