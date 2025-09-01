Berto González 01 SEP 2025 - 08:00h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' afronta su nueva etapa sin María, centrado en su trabajo y alejado de la televisión

María Aguilar se rompe al hablar del motivo de su ruptura sentimental con David Vaquero

David Vaquero, conocido por su paso por las villas de 'La isla de las tentaciones', ha iniciado una nueva etapa personal y profesional tras su ruptura definitiva con María Aguilar el pasado mes de marzo. El albaceteño, que compartió más de dos años de relación con la influencer malagueña, ha experimentado cambios significativos en su vida, desde su aspecto físico hasta su forma de afrontar el día a día. A pesar de los momentos difíciles que ha atravesado, continúa centrado en sus trabajos y aficiones, mientras se abre a nuevas experiencias.

Una relación marcada por el amor y las discusiones

La historia de amor de David Vaquero y María Aguilar comenzó bajo los focos de la televisión y se consolidó durante más de dos años. Sin embargo, en marzo de 2025 ambos decidieron poner punto final a su relación. La ruptura fue anunciada públicamente por el propio David Vaquero a través de un vídeo en Instagram en el que, visiblemente afectado, confesaba estar "destrozado" y atravesando un momento más complicado de lo que había imaginado. Poco después, María Aguilar confirmó también la noticia y explicó que la decisión había sido de mutuo acuerdo, descartando que existieran terceras personas implicadas.

Según contó la malagueña, la convivencia se había vuelto insostenible debido a las discusiones constantes, algo que terminó por desgastar la relación. María Aguilar explicó que la exposición pública y las críticas recibidas en redes sociales también pasaron factura: "Quererse no lo es todo. Si dos personas no se hacen felices, no pueden estar juntas". Además, aclaró que, tras la separación, ella permanecería en el piso que compartían en Madrid, junto a su perro París, que seguirá viendo a David siempre que quiera. Por su parte, Vaquero fue tajante al asegurar que no hay posibilidad de reconciliación: "Os aseguro al 100% que no vamos a volver, tanto por su parte como por la mía". A pesar de sus palabras firmes y claras, reconoció que había estado muy enamorado de la malagueña y agradeció a sus seguidores los mensajes de apoyo recibidos.

"Hoy se cierra un capítulo de mi vida, probablemente el más bonito e especial que he vivido. Después de un tiempo intentando que las cosas salieran, hemos decidido que la mejor opción es que nuestras vidas tomen caminos separados. Podría deciros tantísimas cosas pero no sé ni por dónde empezar. Ha sido el amor más real, puro y sincero que he tenido en mi vida. Me enamoré tan locamente de David desde el minuto que lo vi que quizás ese fue nuestro mayor error. Nos hemos querido con el alma y todo lo que habéis vivido con nosotros ha sido real. Desde que nos conocéis hemos sido uno y no sabéis lo duro que es escribir esto", compartió María Aguilar en sus redes sociales poniendo punto y final públicamente a su relación con David Vaquero.

Centrado en su vida profesional y en nuevos proyectos

Después de la ruptura, David Vaquero ha centrado su energía en el trabajo y en mantenerse activo día tras día. Aunque continúa vinculado al mundo de las redes sociales como creador de contenido, ha reducido la frecuencia de sus publicaciones en comparación con el pasado. Paralelamente, sigue trabajando como relaciones públicas en conocidas discotecas de Madrid, como Tiffany’s Club y el Teatro Barceló, un entorno en el que se mueve con soltura y donde mantiene numerosos contactos profesionales.

En los últimos meses, también ha comenzado a desarrollar una faceta como DJ, especializándose en música dance y reggaetón, lo que le ha permitido compaginar su trabajo como relaciones públicas con esta nueva faceta que tanto le apasiona. Esta nueva actividad le está abriendo puertas dentro del sector del ocio nocturno de la capital madrileña.

En cuanto a su bienestar físico, a pesar de la preocupación de algunos seguidores por su pérdida de peso, David Vaquero continúa entrenando y practicando deporte de forma habitual. El ejercicio forma parte de su rutina y, según él mismo ha mostrado, le ayuda a mantenerse activo y centrado.

Más allá del trabajo, David Vaquero también ha dedicado tiempo a disfrutar de viajes y experiencias con amigos. Entre sus escapadas recientes destaca una visita a Barcelona, donde pasó una jornada en PortAventura, así como sus vacaciones en Mojácar, un destino costero en el que ha disfrutado del buen tiempo y de momentos de ocio. Estas actividades le han servido como vía de desconexión y han marcado el inicio de una etapa en la que busca, por encima de todo, recuperar su estabilidad emocional.