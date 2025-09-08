Rocío Molina 08 SEP 2025 - 15:03h.

La exconcursante de 'Supervivientes' y de 'GH VIP' ha dado un paso definitivo para sentir completa su transición: así es su nuevo look

Benita explica sus imágenes llorando en silla de ruedas: "Llegaba de Barcelona, donde me hice la operación de vagina"

Benita 'Imparable', tal como aparece así en su perfil oficial de Instagram, ha dado otro paso más en su transición. La exconcursante de 'Supervivientes' ha cumplido su sueño al acudir a la peluquería de su amigo Antonio Dugarte. Benita Maestro Joao se ha sometido a su cambio de look definitivo: la melena que siempre ha soñado con llevar y que le ha provocado emoción al verse por primera vez con ella ante el espejo

Las últimas imágenes en las que la prensa captaba a Benita en silla de ruedas en la Estación de Atocha-Almudena Grandes de Madrid dejaba después una importante revelación: la exconcursante de 'Supervivientes' y de 'GH VIP' se había sometido en Barcelona a una vaginoplastia para completar su transición. Un paso al que ahora le ha seguido otro y que la ha hecho aún más "imparable", tal como ella misma ha dicho cuando ha visto su resultado en el espejo.

"Con ese pelazo me da vibra de Rocío Jurado", ha sido la opinión unánime de las redes cuando han podido ver el resultado y ha sido al igual que ella "imparable" la marea de comentarios que han seguido a este radical cambio de look. Si Benita cada vez lucía una melena más larga ahora ha recurrido a unas extensiones que tanto en forma como en color con las mechas recuerdan a 'La más Grande'.

Benita llegaba nerviosa e incluso manifestaba no estar preparada para ver ese cambio. Sin embargo, se ha dejado hacer y el famoso estilista ha acertado de pleno con lo que ella quería, tal como ha expresado al ver el resultado: "Es mi pelo. Soy yo. No lo noto postizo ni ajeno a mí lo noto mío. Me pertenece".

Un paso más con el que Benita siente que ha completado del todo su transición. Con lágrimas en los ojos al ver su nueva imagen, la televisiva ha expresado sus sentimientos más profundos y el agradecimiento al equipo de profesionales que la ha atendido. "Sí, yo cuando hacía transformismo. Yo pensaba que me disfrazaba de mujer, pero no. Era al contrario. Yo he estado toda la vida tapando esto. Cuando estaba de calle es cuando me disfrazaba verdaderamente del Maestro Joao o de lo que fuese. Cada vez que me veo algo que he hecho descubro qué es lo que soy", ha reflexionado.

Más allá de esas palabras, la madrileña ha valorado el cambio definitivo que ha dado y lo que supone para ella. "Ahora sí que sí soy imparable. Es impresionante. Donde esté yo que se prepare el mundo", ha advertido de lo más emocionada.