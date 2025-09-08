Logo de telecincotelecinco
Regreso Lydia Lozano

Ion Aramendi le dedica unas bonitas palabras a Lydia Lozano ante su nuevo reto profesional

Ion Aramendi le dedica unas palabras a Lydia Lozano ante su nuevo reto profesional
El periodista Ion Aramendi posa durante la presentación de la nueva edición de Gran Hermano en FesTVal
Ion Aramendi y Lydia Lozano son viejos conocidos y se tienen un gran cariño. Así ha quedado reflejado con las palabras que el periodista le ha dedicado a la nueva colaboradora de '¡De Viernes!' tras su regreso a Mediaset. Ha sido en la alfombra naranja del Festval de Vitoria-Gasteiz donde el presentador de formatos como 'Supervivientes' y 'Gran Hermano' se ha pronunciado sobre el reciente fichaje de la que fue su compañera de cadena.

El que fuera presentador de 'Reacción en cadena' ha atendido a los medios y no ha dudado en desearle la mejor de las suertes a Lydia Lozano en esta nueva etapa y reto profesional. De esta forma, Ion Aramendi ha querido darle su particular bienvenida en público, además de confesarle sus sentimientos hacia ella.

"La quiero un montón. Lo sabe ella. estoy súper contento de que le vaya bien", ha expresado Ion Aramendi queriendo él también aportar su granito de arena en esta bienvenida y, aprovechando, para resaltar las grandes cualidades que tiene y ha tenido siempre Lydia Lozano. "Es una excelente compañera y un maravilloso ser humano, súper maja, la quiero un montón".

Esto que dice el que fuera presentador de 'Supervivientes' lo hace apelando a muchos de los momentos dentro y fuera de la televisión que ha vivido con ella. Precisamente recordando sus comienzos y el papel que tuvo la nueva colaboradora de '¡De Viernes!', el donostiarra ha querido hacer referencia: "Conmigo siempre ha sido una tía muy cariñosa y es una tía súper profesional, súper de buen rollo y súper animada y fuera de cámaras es que es maravilla. Es súper divertida".

Unas palabras para alentarle en esta nueva etapa en la que ella considera como su casa y que tanto ha echado de menos durante estos dos años. "Cuando yo pasaba por la calle de Telecinco tenía que taparme los ojos porque a mí me dolía muchísimo haberme ido de aquí. Cuando me llamaron para que volviera no me lo creía, era como un sueño, era lo que yo deseaba, nunca debí haber salido por esa puerta".

Una puerta que ahora ha cruzado con mucha intensidad y cuya llegada tiene a todos muy contentos, tal como ha reflejado el presentador de 'Supervivientes' y de 'Gran Hermano' con estas cariñosas palabras que dejan entrever la buena relación que, tienen, han tenido y lo contento que está con su llegada de nuevo a Mediaset.

