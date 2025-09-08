Rocío Molina 08 SEP 2025 - 18:21h.

El exnovio de la que fuera concursante de 'Supervivientes', más contundente que nunca tras escuchar que entre ellos hay rumores de reconciliación

Patricia Steisy y Pablo Pisa: sus inesperadas fotos juntos que desatan los rumores de reconciliación

Compartir







Pablo Pisa ha mandado un mensaje contundente. El exnovio de Patricia Steisy ha optado por intervenir tras hacerse pública una imagen en la aparecen juntos él y la exconcursante de 'Supervivientes'. El arquitecto ha querido aparecer en sus redes sociales, sorprendiendo a sus seguidores, dando un golpe sobre la mesa para zanjar todo tipo de rumores.

La imagen que ha circulado en las últimas horas de un vídeo que ha compartido 'La Cuernis' y en el que se ve juntos a la expareja de cena ha generado mucho revuelo. Muchos son los que opinan que la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y el arquitecto están teniendo un acercamiento y ven en esto ya una reconciliación. Pero Pablo Pisa tiene claro lo que está viviendo y así lo ha hecho saber con un mensaje directo a la cámara.

PUEDE INTERESARTE Pablo Pisa presume de la nueva habitación de su hija en la casa a la que se ha mudado tras romper con Steisy

Sin consultárselo a Patricia Steisy y a riesgo de que ella se enfade por esta intervención suya, Pablo Pisa ha explicado la situación y desde el principio ha sido de lo más rotundo con su discurso: "No hay nada que ocultar, ni os estamos engañando ni es un montaje ni cosas raras", ha comenzado diciendo para despejar todo tipo de dudas.

Tal como ha descrito el influencer y padre de Athenea, la cita en la que se les ha visto en público no era según explica algo exclusivo de ellos. Era una quedada con unos amigos y un plan que siempre hacen y que no han querido cambiar este año, pese a las circunstancias distintas.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"El otro día eran las fiestas de Navacerrada a las que vamos todos los años con unos amigos y me llamaron y me dijeron: ¿Qué hacemos? ¿Viene uno, viene otro? Yo dije que por mí no tenía ningún problema en compartir espacio. Pues os vamos a invitar a los dos. Y fuimos los dos y cenamos con amigos en un restaurante y todo maravilloso", ha explicado.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Para inmortalizar el buen rato pasado y lo contentos que estaban, desde el propio restaurante les pidieron hacerse una foto junto a ellos y ambos accedieron. "El dueño nos conoció, nos pidió si nos importaba echarnos una foto. Y esa es la historia. El local subió la foto. No hay nada que ocultar", ha vuelto a recalcar Pablo Pisa acerca de este polémico capítulo.

Para terminar su intervención, Pablo Pisa ha querido incidir en un punto que es muy importante para él y la exconcursante de 'Supervivientes': "Tenemos una hija en común, hemos estado siete años juntos, tenemos dos perros, unas hipotecas y oye yo creo que lo más maduro es lo que estamos haciendo: llevarnos bien, hablar mucho porque hay temas de los que tenemos que hablar y respetarnos. Es simplemente la normalidad de intentar llevarnos bien porque tampoco hay ningún tema feo", ha sentenciado para cortar de raíz cualquier rumor sobre una posible reconciliación de los dos.