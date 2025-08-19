Steisy y Pablo Pisa lucen impactantes abdominales tras su transformación física

Rocío Molina Madrid, 19 AGO 2025 - 10:33h.

La exconcursante de 'Supervivientes' y su ex Pablo Pisa han presumido de cambio físico y de tonificados abdominales: críticas y alabanzas de sus "cuadraditos"

El antes y el después de Patricia Steisy y Pablo Pisa tras pasar dos meses de su ruptura: su cambio físico

Patricia Steisy y Pablo Pisa se han convertido en dos de los protagonistas indiscutibles del verano con la noticia de su cambio físico. Tras su ruptura a principios de junio, la exconcursante de 'Supervivientes' y el arquitecto han iniciado vidas por separado, pero ambos están en la misma línea de lograr verse mejor y de lograr una transformación. Algo que es de lo más evidente, tal como se está viendo en sus vacaciones. Cada uno desde su refugio particular están presumiendo de su increíble forma física y de sus abdominales de infarto. ¡No están pasando desapercibidos para nadie!

La expareja se ha trasladado a diferentes enclaves este verano (desde Marbella a Venecia) para pasar unos días de desconexión, pero, eso sí, se han mantenido firmes en su propósito de comer sano y de seguir con sus rutina de entrenamiento. Esa disciplina que están siguiendo está teniendo resultados y tanto Patricia Steisy como Pablo Pisa los están mostrando a diario en sus redes.

La que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y el arquitecto han conseguido tonificar su cuerpo, pero lo que más llama la atención de las últimas instantáneas que ambos han compartido por separado son sus abdominales: Steisy y Pablo Pisa lucen un definido abdomen tanto en bikini como en bañador y eso ha hecho que les lluevan los comentarios acerca de lo impactante de su transformación.

Críticas y alabanzas a los "cuadraditos" de Steisy y Pablo

Los hay que restan valor a este logro dado que ambos hace años pasaron por el quirófano: Patricia Steisy se sometió a una liposucción y marcación abdominal y lo mismo hizo Pablo Pisa, además de una intervención en la papada y el pecho. "Por mucho que adelgacen no le salen eses cuadraditos", la abdominoplastia también hace mucho", "tienen los mismos cuadraditos", son muchos de los comentarios que han recibido tras mostrar las últimas imágenes de su cambio.

Pero el debate no solo ha minimizado su logro personal. La mayor parte de las interacciones que Steisy y Pablo Pisa han recibido han sido para alabar el tipazo que lucen y que ese es el reflejo de que ambos están bien y en paz consigo mismos. "Les sienta bien el divorcio", "se nota que ahora se están cuidando por dentro y por fuera", "los cambios que suceden en el interior se ven en el exterior", "ese es el camino para quereros", son algunos de los mensajes positivos que han recibido tras ver a Pablo Pisa saliendo de la piscina y a Patricia Steisy posando frente al espejo.