08 SEP 2025 - 11:46h.

La exconcursante de 'Supervivientes' y Pablo Pisa han sido fotografiados de cena y compartiendo un plan de noche juntos

A pesar de que desde el pasado mes de junio, Patricia Steisy y Pablo Pisa hicieron oficial su ruptura, una fotografía juntos ha desatado los rumores de una posible reconciliación entre ellos. ¿Hay algo más entre ellos? ¿Por qué han ocultado su encuentro? La imagen muestra a la exconcursante de 'Supervivientes' compartiendo cita con el arquitecto y padre de su hija Athenea.

Tras superar varias crisis y la última hacer que Pablo Pisa abandonase el hogar, la pareja decidía hace tres meses emprender caminos separados, sin desvelar los motivos y dejando claro que entre ellos iba a prevalecer el cariño y el respeto por su hija en común. Atrás queda ya un verano en el que cada uno ha hecho planes por separado y en el que se ha reinventado tras la ruptura.

Por eso ha sorprendido los últimos stories que ha publicado Pablo Pisa y la fotografía que después ha salido a la luz. En esta se puede ver el encuentro secreto que ambos han mantenido y que ha sido el propio restaurante en que ha compartido en sus redes. Una imagen que ha llegado a la cuenta de 'La Cuernis' y que ha desatado los rumores de reconciliación vía Instagram.

Para poner en antecedentes a sus seguidores, en el vídeo de 'La Cuernis' se recopilan las horas antes de que esa imagen vea la luz y en ellas se puede ver a Pablo Pisa tras separarse de su hija y tener que entregarla junto a sus perros a Patricia Steisy porque tienen custodia compartida y le toca ahora a ella. "Me quedo de bajones siempre los dos o tres primeros días", confiesa a la cámara tras esta despedida para a continuación mostrar el plan que ha preparado unas horas después.

"Hoy vamos con la camisa arrugada y acabo de plancharla. Ciao", dice el arquitecto mirando el espejo y enseñando el look que va a llevar para el plan de esa noche. La sorpresa es que, tal como se puede ver después, la persona con la que ha quedado Pablo Pisa es con su ex, Patricia Steisy.

El local al que ambos acudían compartía una fotografía de la pareja posando y la pista de que esta imagen no era del pasado era el propio look que horas antes había enseñado Pablo a sus seguidores. Una instantánea a la que a continuación siguió otra en la que se descubría que ambos habían pasado por las fiestas de Navacerrada.

Unas pistas que muchos entienden que puede ser señales de acercamiento y que han desatado los rumores de reconciliación entre ellos, mientras otros quieren ver que existe una buena relación entre ellos por su hija en común y esa es la prueba más fehaciente de ello.