Alberto Samperio 08 SEP 2025 - 14:04h.

La cantante ha aparecido públicamente y se ha pronunciado sobre la decisión de sus abogados

La reacción de Antonio Tejado a la petición de 28 años y medio de cárcel que solicita su tía, María del Monte

La cantante María del Monte ha pedido 28 años y medio de cárcel para su sobrino, Antonio Tejado. La expareja de Rosario Mohedano está acusado de ser el autor intelectual del robo que se produjo en agosto de 2023 en la casa de la artista que comparte con su mujer, Inmaculada Casal. Ambas consideran a Tejado la pieza clave del robo de su casa y la persona que recabó información y la suministró al resto de los acusados. Los abogados de María del Monte han escrito un carta al juzgado número 6 de Sevilla para realizar la petición de esta condena.

La lista de delitos a los que se enfrenta Tejado es muy amplia: robo con violencia e intimidación en casa habitada, detención ilegal, organización criminal y lesiones. 'El programa de Ana Rosa' ha podido hablar con la cantante, ya que se ha dejado ver públicamente tras conocerse la noticia este pasado fin de semana.

Del Monte ha sido muy clara con la prensa: "Yo no voy a decir nada, ya lo dije en su día al salir del juzgado. No he vuelto a pronunciarme y no voy a decir nada. Eso lo lleva quién le corresponde". Aunque la cantante no ha desvelado ningún detalle más sobre la decisión de sus abogados, sí ha expresado cómo se siente en este momento.

Para la mujer de Inmaculada Casal el juicio contra su sobrino estaría siendo desesperante. "Quiero que se acabe esto ya cuanto antes", ha admitido María del Monte bastante afectada y dolida. Por otra parte, el entorno de Tejado sigue defendiendo su inocencia y de alguna manera no le consideran el autor intelectual del robo.

La reacción de Antonio Tejado

En el programa 'Fiesta', se conocía en exclusiva cómo se habría tomado Antonio Tejado esta noticia. El sobrino de María del Monte estaría "sumamente roto y decepcionado con su tía". El ex de Rosario Mohedano seguiría defendiendo su inocencia frente al robo y "no entiende cómo su tía sigue dudando de él y por qué todavía no han mantenido una conversación".