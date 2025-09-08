Sonia Monroy de ‘Supervivientes’ se instaló en Los Ángeles donde ha probado suerte en la industria del cine

Mucho más que su single en japonés: todas las veces en las que Sonia Monroy ha hecho historia

Actriz, cantante, bailarina, personaje público y exconcursante de 'Supervivientes', es la carta de presentación de Sonia Monroy. La catalana estuvo 84 días en el programa protagonizando algunos de los momentos más impactantes del programa. Desde que terminó el programa puso tierra de por medios y se instaló en Los Ángeles, donde ha probado suerte en el mundo del cine y en donde ha tenido que paralizar varios proyectos en Hollywood con motivo de su participación en 'Supervivientes All Stars'.

Instalada en Estados Unidos ha llevado la marca España hasta en la gala de los Premios Óscar. En los incendios de la meca del cine de principios de año tuvo que ser desalojada de su vivienda, pero finalmente quedó en un susto. En 2023 y tras casarse en 2016 volvía a estar soltera muy centrada en su crecimiento personal.

La actriz es muy activa en redes sociales, donde comparte vídeos, opiniones y momentos de su vida personal en Los Ángeles, desde rodajes y eventos hasta reflexiones y vivencias diarias. A pesar de los altibajos en su carrera, Sonia Monroy sigue siendo una figura del mundo del espectáculo. ¡Así es la vida de la concursante de 'Supervivientes All Stars'!

Por y para la industria de cine

Durante años Sonia Monroy fue uno de los rostros más conocidos de la televisión. No obstante, la actriz y empresaria, puso tierra de por medio y decidió probar suerte en Hollywood. La catalana se instaló en Los Ángeles en busca de perseguir su sueño de ser actriz, escritora y directora.

Aunque su fama en España está ligada a los realities y la televisión del corazón, en EE. UU. ha seguido una trayectoria bastante diferente. Ha tenido papeles secundarios en series como “Anatomía de Grey”, “The Lincoln Lawyer” y “How I Met Your Father” inluso a llegado a protagonizar una escena en “El Simpatizante” junto a Robert Downey Jr.

Como empresaria ha fundado su propia productora, “Monroy's Films Productions”, desde la cual ha escrito, dirigido y producido proyectos como el cortometraje autobiográfico “My Hollywood Dreams Sucks”.

Siempre ha llevado la marca España por bandera, llegando incluso a acudir a la gala de los Oscar vestida con la bandera española.

Separada y abierta al amor

La actriz saba un paso más en su relación con Juan Diego López en 2016, en una boda de lo más peculiar. López, un exfutbolista colombiano 22 años menor que Monroy, participó junto a Sonia Monroy en ‘La Casa Fuerte’ en 2020. Tras siete años de matrimonio en 2023, la empresaria anunciaba la separación del futbolista colombiano. Aunque se tienen mucho cariño, se encontraban en momento de vida diferentes y tomaron la decisión de tomar caminos separados.

La modelo tiene claro que su exmarido era el gran amor de su vida, no obstante, según cuenta en redes sociales, está abierta al amor y espera que llegue pronto. “Necesito encontrarte ... love y sentir de nuevo mariposas cuando me bese mi príncipe azul, negro o rosa me da igual el color solo que llegue ya quien me quite el sueño y que no se llame insomnio please. Si puedo vivir sin amor lo que pasa... que no quiero” aseguraba el año pasado.

Amante del deporte

La catalana siempre ha tenido claro que el deporte le sienta bien. Desde joven ha practicado varias disciplinas fútbol, pádel, boxeo, tenis. Ahora no hay semana que no pase por el gimnasio para su rutina de fuerza, aunque lo que más le gusta es patinar a pie de playa en Los Ángeles.

Además, está formada como instructora en aeróbic, fitness, samba, lambada, salsa e hip hop algo que compagina a la perfección cuando se sube a los escenarios a cantar. En 2022 le extirparon el útero debido a la aparición de varios miomas, un momento muy complicado para ella, pues uno de sus sueños era convertirse en madre.

Aún en la distancia cuenta con una presencia mediática viva, alternando vida en EE. UU. con reapariciones en medios españoles cada vez que pisa el país.