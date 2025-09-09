Rocío Molina 09 SEP 2025 - 10:03h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha decidido teñirse el pelo del mismo color que el de su novia Gabriella Hahlingag

Manuel González y Gabriella Hahlingag comunican una feliz noticia: "Por fin podemos contarlo"

Compartir







Manu González ha dado un paso más con su novia Gabriella Hahlingag. El exconcursante de 'Supervivientes' ha aparecido en sus redes y ha sorprendido a todos estrenando nuevo look (y muy similar el que luce su chica ahora). Esto ha sido en la boda de unos amigos. El primer evento oficial al que acude con la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.

Para aquellos que no creían en su relación, la pareja está demostrando que lo suyo va en serio y una nueva prueba ha venido con las últimas fotografías que ha compartido el andaluz. En su nuevo carrete publicado en su perfil oficial de Instagram se le puede ver de invitado en la boda de un amigo íntimo suyo. "El chaval que más patadas me ha dado jugando al fútbol siendo mi compañero de equipo. El que más veces me ha llamado piojoso", ha manifestado con humor.

PUEDE INTERESARTE Gabriella Hahlingag explica las declaraciones de Manuel González que han desatado los rumores

Un evento en el que Manu González ha mostrado no solo que está tan enamorado de Gabriella Hahlingag como para integrarla entre su círculo más íntimo, sino también que no tiene ningún reparto en lucir el mismo color de pelo que ella tras su último cambio de look. Una imagen con la que ha sorprendido a sus seguidores.

PUEDE INTERESARTE Manuel González aclara cómo se llevan actualmente su novia y su hermana tras sus discusiones públicas

"Como podéis apreciar me he puesto la cabeza como síndrome de los increíbles, pero súper contento con el resultado que siempre me dan en la mejor peluquería de Madrid", ha escrito acompañando sus palabras de varias imágenes con su pelo en un tono cherry como el de su novia Gabriella Hahlingag. Unas palabras con las que él mismo ha bromeado de su nuevo look antes de leer los comentarios e impresiones redes que su cambio ha suscitado.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Me encanta el look", "pareciendo con ese pelo a mi tía Conchi", "estáis guapísimos con vuestro nuevo look", "lo bien que te queda el pelo rojo" o "le has echado huevos", son algunos de los comentarios que ha tenido que leer acerca de su sorprendente cambio de look.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Aunque su nuevo look y estilismo ha sido de lo más comentado nada más compartir las fotografías, lo que más llama la atención es en lo que ha reparado la mayoría: "Vuestras caras lo dicen todo", "Manu, como se te nota que estás enamorado", "se ve una templanza y paz en el rostro de Manuel que dice todo de su actual situación con Gabriella". Los más aventurados ya se han atrevido a predecir que la próxima boda es la suya y el exconcursante de 'Supervivientes' ha respondiendo poniendo corazones y no descartando ese nuevo proyecto.