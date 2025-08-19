Ana Carrillo 19 AGO 2025 - 09:01h.

El exconcursante de 'Supervivientes' y la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' han dado un paso más en su relación

Gabriella Hahlingag explica las declaraciones de Manuel González que han desatado los rumores

Manuel González y Gabriella Hahlingag están viviendo su primer verano como pareja tras haber decidido apostar por su relación pese a que se especuló con una posible infidelidad de la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' al exnovio de Lucía Sánchez durante su estancia en Honduras como concursante de 'Supervivientes 2025'.

La pareja optó por continuar con su relación y parece que el tiempo les está dando la razón porque se muestran más felices e ilusionados que nunca en Instagram, donde han compartido una feliz noticia con sus seguidores: se van a vivir juntos a una casa que van a comenzar ya a decorar para poder mudarse cuanto antes y así empezar su convivencia.

Hasta ahora, él vivía en un piso de alquiler en Madrid - aunque pasaba mucho tiempo en Cádiz con su familia - y ella vivía a caballo entre la capital y Murcia, región a la que se trasladaron sus padres desde Rumanía cuando era tan solo una niña. Por el momento, no han aclarado dónde se ubica la vivienda en la que comenzarán su vida en común.

"Por fin podemos contaros que ya tenemos nuestra casita, estamos súper contentos", ha escrito Gabriella junto a una instantánea en la que muestra las llaves de su primera casa compartida, que no ha aclarado si es de alquiler o si la han adquirido en propiedad. Lo que sí que ha prometido es que irá mostrándoles a sus seguidores todo el proceso de "decoración y amueblado", que le emociona enormemente.

El finalista de 'GH DÚO' ha reposteado el story de su novia y ha mostrado que su relación va dando pasos agigantados porque no solo han decidido dar el paso de irse a vivir juntos, sino que también ha podido conocer a la madre de Gabriella, a la que la creadora de contenido está muy unida: "Mi suegra es una mujer muy simpática y muy buena que me ha mostrado mucho cariño desde el primer momento, tenía muchas ganas de conocerla en persona".

Dos pasos importantes que han dado en muy poco tiempo pero que demuestran su enorme compromiso. Hace tan solo unos días, el andaluz revelaba que su sueño es formar una familia junto a su pareja, con la que se imagina teniendo hijos porque, en sus palabras, es la primera vez que se enamora pese a haber tenido otras parejas anteriormente, como Lucía Sánchez, Gal·la Mora o Rocío Mateos.