Gabriella Hahlingag ha dejado muy sorprendidos a todos sus seguidores con su último post. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha atrevido con un cambio de look radical... Con este no ha dejado indiferente a nadie y al que menos a su novio Manuel González. Nada más verla el exconcursante de 'Supervivientes' ha reaccionado de una forma muy llamativa a esta nueva imagen. Por ahora, la influencer deja atrás el rubio y apuesta por un color más otoñal.

La tentadora ha querido dar un giro radical y ha dejado atrás su rubio clásico, apostando por un tono mucho más colorido, el color cherry, una tendencia, que no solo esta de moda, sino que también refleja esa energía que tiene. La influencer ha asegurado que esta muy contenta con el resultado y lo ha compartido muy ilusionada con todos sus fans.

El espectacular cambio lo ha hecho de la mano de @miguel_alarcon_hair, aunque, ha confesado que "cambiar de look siempre da un poco de vértigo" si te pones en buenas manos solo queda "confiar y brillar". Gabriella se ha mostrado muy agradecida con el profesional por el cuidado de cada detalle, y la "magia" que ha logrado en su pelo.

El nuevo cambio de look de Gabriella Hahlingag no ha pasado desapercibido por nadie y sus seguidores no se han podido resistir en comentarlo. Con opiniones como: "Estas preciosa! Enamorada de este cambio" o "Esta claro que este es tu color" acompañado de miles de me gusta en la foto. Manuel González, novio de Gabriella y exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes' no ha podido evitar comentar también: "Con esa cara que tienes te queda todo bien, te amo", un apoyo que hace que este cambio sea aun más especial.

La influencer es sin duda es una amante de los cambios y no tiene miedo a experimentar. A lo largo de estos años sus seguidores han podido ver a la tentadora con numerosos cambios de look como de rubia a morena, con trenzas, extensiones y hasta con un corte bob. Con este nuevo tono cherry, la ex de Álex Girona suma otra etapa más al historial de cambios arriesgados.

Con su nueva melena, Gabriella Hahlingag demuestra que su cambio de look, no solo cambia su apariencia, sino también su actitud: "Nuevo color, nueva vibra". Sin duda este cambio de color refleja personalidad y estilo, y deja claro que cualquier cambio de look bien hecho puede hacer que brilles desde dentro hacia afuera.