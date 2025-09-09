Silvia Herreros 09 SEP 2025 - 12:00h.

El cantante actualiza la situación de su casa de Sanlúcar de Barrameda, que sigue okupada

Manu Tenorio actualiza su situación y confirma que continúa habiendo "inquiokupas" en su casa de Sanlúcar de Barrameda. El concursante de la nueva temporada de 'Bailando con las estrellas' ha estallado a través de las redes, lugar en el que ha expresado su malestar mientras se ha quejado de "la ley de este país", que según él protege a los okupas y desampara a los propietarios.

El cantante se despide del verano. Un verano en el que no ha podido "disfrutar" de su casa de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), la cual alquiló a una familia hace ya algún tiempo. Tal y como él mismo denunciaba hace justamente un año, sus inquilinos "entraron con contrato y luego dejaron de pagar".

Estos alegaron más tarde que Tenorio sí que estaba recibiendo el dinero, pero que debido a una supuesta deuda del artista con Hacienda, era la Agencia Tributaria y no el extriunfito la que recibía los cobros. El sevillano aseguró entonces que esto era completamente falso.

La situación parece haber cambiado poco o nada para el que se diera a conocer como participante de la primera edición de 'Operación Triunfo', que a día de hoy, continúa tratando de recuperar su casa de Cádiz, un dúplex de más de 100 metros cuadrados, tres dormitorios y una gran terraza que adquirió tras salir de 'OT 2001'.

"Verano de 2025: otro verano que llega a su final y yo sin poder disfrutar de mi casa en Sanlúcar de Barrameda, porque tengo unos inquiokupas", escribe a través de X, la red social anteriormente conocida como Twitter.

El cantante y compositor, que cuenta con seis discos de platino y un disco de oro por la venta de sus álbumes como solista, continúa. Y mientras menciona al ayuntamiento de Sanlúcar, así como a las cuentas locales de distintos partidos políticos, como el Partido Popular (PP), el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) o Podemos, estalla.

"Y lo peor es que parece que la ley de este país los protege más a ellos que a mí, que soy el que paga religiosamente. Ese es el país en el que vivimos", expresa con absoluta indignación mientras hace referencia a la hipoteca y gastos de la casa, que aún continuaría pagando mientras "un matrimonio con niños" hace uso de su vivienda de Sanlúcar de Barrameda.