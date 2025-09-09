Manu Tenorio actualiza su situación con los "inquiokupas" de su casa de Sanlúcar de Barrameda
El cantante actualiza la situación de su casa de Sanlúcar de Barrameda, que sigue okupada
Manu Tenorio actualiza su situación y confirma que continúa habiendo "inquiokupas" en su casa de Sanlúcar de Barrameda. El concursante de la nueva temporada de 'Bailando con las estrellas' ha estallado a través de las redes, lugar en el que ha expresado su malestar mientras se ha quejado de "la ley de este país", que según él protege a los okupas y desampara a los propietarios.
El cantante se despide del verano. Un verano en el que no ha podido "disfrutar" de su casa de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), la cual alquiló a una familia hace ya algún tiempo. Tal y como él mismo denunciaba hace justamente un año, sus inquilinos "entraron con contrato y luego dejaron de pagar".
Estos alegaron más tarde que Tenorio sí que estaba recibiendo el dinero, pero que debido a una supuesta deuda del artista con Hacienda, era la Agencia Tributaria y no el extriunfito la que recibía los cobros. El sevillano aseguró entonces que esto era completamente falso.
La situación parece haber cambiado poco o nada para el que se diera a conocer como participante de la primera edición de 'Operación Triunfo', que a día de hoy, continúa tratando de recuperar su casa de Cádiz, un dúplex de más de 100 metros cuadrados, tres dormitorios y una gran terraza que adquirió tras salir de 'OT 2001'.
"Verano de 2025: otro verano que llega a su final y yo sin poder disfrutar de mi casa en Sanlúcar de Barrameda, porque tengo unos inquiokupas", escribe a través de X, la red social anteriormente conocida como Twitter.
El cantante y compositor, que cuenta con seis discos de platino y un disco de oro por la venta de sus álbumes como solista, continúa. Y mientras menciona al ayuntamiento de Sanlúcar, así como a las cuentas locales de distintos partidos políticos, como el Partido Popular (PP), el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) o Podemos, estalla.
"Y lo peor es que parece que la ley de este país los protege más a ellos que a mí, que soy el que paga religiosamente. Ese es el país en el que vivimos", expresa con absoluta indignación mientras hace referencia a la hipoteca y gastos de la casa, que aún continuaría pagando mientras "un matrimonio con niños" hace uso de su vivienda de Sanlúcar de Barrameda.