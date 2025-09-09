Silvia Herreros 09 SEP 2025 - 09:00h.

La ganadora de 'Supervivientes All Stars' se sincera sobre los problemas que tiene por la ausencia de su novio

Marta Peñate rompe a llorar al hablar de Tony Spina y recordar lo importante que es para ella

Marta Peñate habla del problema que tiene desde que Tony Spina se fue de casa. El italiano lleva apenas unos días en Honduras, donde participa en la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'. Su ausencia, sin embargo, ya se ha hecho notar.

El motivo que ha llevado a la colaboradora de realities a pronunciarse abiertamente a través de las redes no está relacionado con ella ni con su novio. Al menos no de manera directa.

Puppy, la perrita de la raza bichón maltés que llegaba a sus vidas tras su primer aborto, ha empezado a presentar cambios en su comportamiento. Tal y como la canaria ha expresado con preocupación y cierto agobio, desde que Tony se fue de casa, su niña se orina en el sofá.

Marta ha querido desahogarse y compartir esta situación con sus seguidores, a los que explica cómo la conducta de su pequeña ha cambiado en solo unos días.

"Tony, te necesitamos en casa. Uff…", dice mientras enseña la enorme mancha de orín que hay sobre su hasta hace poco impoluto sofá. "Empezó a orinar en el sofá al día siguiente de irse. Todos los días igual. Creo que es por Tony, nunca lo ha hecho", asegura. "¿Por qué me haces esto? ¡Tony, vuelve a casa!", dice desesperada sin entender los motivos por los que su perra no para de hacerse pis en el sofá.

Las razones por las que Puppy se está haciendo pis en el sofá pueden ser varias. Que le echa de menos parece ser algo evidente, y podría estar reflejando con ello un problema de ansiedad por separación tras su marcha.

Otra posible teoría es la territorialidad que la perra podría estar queriendo asumir, ante la ausencia de Tony (el alfa y el líder de la manada) y que su orina en el sofá sea su manera de marcar su territorio.

Los cambios de horarios y de rutinas también pueden ser motivo para que el comportamiento de un perro cambie de manera tan drástica de un día a otro. Sea como fuere, siempre es importante consultar ante estos casos con profesionales veterinarios para descartar posibles infecciones urinarias u otros problemas de salud.

Con estas palabras, Marta ha mostrado su preocupación y ha dejado claro que la ausencia de Tony ha afectado no solo a ella, sino también a su perra Puppy, que desde que su 'padre' abandonase España y se marchase a Honduras para participar en la segunda edición de 'Supervivientes All Stars', no ha parado de hacerse pis en casa.