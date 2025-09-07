Marta Peñate reflexiona sobre su pasado tras la ausencia de Tony Spina: "Estaba perdida, sin rumbo"
Marta Peñate hace una importante reflexión sobre su pasado: "Acabo de llorar de felicidad"
Marta Peñate cree que a Adara Molinero "le va a pasar factura" concursar con su madre, Elena Rodríguez
Marta Peñate se encuentra apoyando al máximo a Tony Spina, quien acaba de comenzar un nuevo reto profesional al participar en la segunda edición de 'Supervivientes All Stars', pero es inevitable que su ausencia haya hecho que Marta se encuentre a solas con sus pensamientos y lleve a cabo varias reflexiones, en especial sobre su pasado. A través de un vídeo publicado en Instagram, Marta Peñate se sincera con sus seguidores.
"Acordarme de mí hace años: cuando estaba perdida, sin rumbo, en una rutina en la que no quería estar", comienza a escribir la exparticipante de 'GH', 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes'. "La distancia con Tony me está haciendo valorar más la vida que tengo ahora. Sí, acabo de llorar por mi pasado. Ojalá mi yo de ahora hubiera ido a hablar con mi yo del pasado", es parte de sus palabras en esta reflexión.
"Si estás pasando por un mal momento, acuérdate de mí: todo cambia y todo coge rumbo, la vida te puede acabar dando una sorpresa increíble". "Querida yo del pasado: ojalá poder haber ido a contarte que todo iría a mejor. Nunca pienses que llegará algo mejor. Lo mejor puede estar aún por venir, pero TÚ aún no lo sabes... CONFÍA", añade Marta junto a varias imágenes de ella sufriendo en 'La isla de las tentaciones'.
Pero esto no es todo pues, además de este texto, Marta Peñate habla para sus seguidores: "Esto es muy fuerte. Estoy llorando de felicidad. No sé cómo explicarlo, pero es como que me acuerdo de mí, de hace unos años, que estaba como perdida, desubicada, que ya no creía en nada ni en el amor ni en absolutamente nadie...".
Todo esto ya ha cambiado, a raíz de lo que continúa desvelando Marta: "Y ahora veo todo lo que tengo y lo feliz que soy, lo bien que estoy con mi pareja y lo mucho que la quiero y digo, puf, todas las veces que lloré y todas las veces que estuve mal... ojalá mi yo de ahora yo de ahora hubiera ido a hablar con mi yo del pasado".