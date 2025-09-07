Pedro Jiménez 07 SEP 2025 - 22:14h.

'Supervivientes All Stars' arrancó su curso el pasado jueves con una gala frenética que nos dejó absolutamente de todo: tensión, el primer collar de líder y mucha, pero mucha acción. No obstante, la última hora desde Honduras con una de las comunidades autóctonas provocó que los saltos tuvieran que posponerse a la gala de este domingo, además de la famosa prueba de barro. Aún así, la supervivencia ya ha comenzado de pleno. Una supervivencia que deja muchos vacíos aquí en España, puesto que los concursantes se van a Honduras y dejan atrás familiares, amigos y parejas, como es el caso de Tony Spina, cuya ausencia -según ha comentado Marta Peñate en la parte de Infinity solo para sucriptores- está siendo muy notada por la colaboradora.

Y es que todo ha ocurrido porque hemos podido ver unas imágenes de un Tony hundido acordándose desde Honduras de su novia, Marta Peñate, con quien lleva más de cuatro años de relación. Tras ver dichas imágenes, Sandra Barneda se ha dirigido a la colaboradora de Telecinco, quien no ha tardado en romperse: "Lo echo mucho de menos, te lo juro. No es dependencia. Él tiene su vida y yo la mía... siento amor, de verdad. Lo necesito".

Tras este momento de bajón de la ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars', Peñate hacía alusión a que Tony ahora se muestra vulnerable pero eso depende, en gran parte, de la pareja que tengas y cómo sea, puesto que en función de esto sacas a la luz tus debilidades más o menos. "A lo mejor conmigo es más así... yo le echo de menos todo, hasta lo malo. Hasta de lo que siempre me quejo de él lo echo de menos".

Oriana reacciona a las lágrimas de Tony Spina

Posteriormente, Sandra Barneda se ha dirigido a Oriana Marzoli, exnovia de Tony Spina, para ver qué piensa de estas lágrimas de Tony en Honduras. Una Oriana que conoce muy bien a Tony y que en más de una ocasión ha hablado sobre él en redes sociales, algo que le ha sacado la presentadora de Telecinco para que se lance a opinar sobre el tema: "Lo he visto llorar mil veces conmigo. Esto no es una competición, me da igual con qué ex llore más. Pero sí, le he visto llorar bastantes veces".