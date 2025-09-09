El emocionante momento que ha vivido Nagore Robles antes del estreno de 'Uno de GH 20'

La presentadora del nuevo formato de Mediaset Infinity vinculado al casting de 'GH' se emociona tras vivir un precioso momento con sus padres
Nagore Robles vive un emocionante momento antes del estreno de 'Uno de GH 20'. La presentadora de este novedoso formato de Mediaset Infinity vinculado al casting de 'Gran Hermano' se encuentra disfrutando de unos días de sol y playa con sus padres en la costa de Alicante. Mientras exprime sus últimos días de asueto antes de regresar a Madrid y ponerse al frente del nuevo reality, no ha podido evitar emocionarse.
La presentadora de 'Uno de GH 20' ha querido compartir con sus seguidores este bonito momento que ha vivido junto a su padre y su madre, con los que llevaba algún tiempo sin estar "los tres juntos" en Alicante, en donde sus progenitores tienen una casa en propiedad.
Lo que parecía ser una mañana tranquila junto a dos jubilados acabó convirtiéndose en un día único que la exnovia de Sandra Barneda y Carla Flila no quiere olvidar.
Tal y como ella misma ha narrado a través de sus redes, su padre es un hombre de "costumbres fijas". Cuando bajan a la playa con sus "sillas y sombrillas", suelen darse un baño juntos, se ríen y "luego cada uno busca su propio espacio". Sobre las 14:30 del mediodía suelen "recoger y subir a casa, preparar algo de comer, siesta y tele bajita de fondo". Esta es según la de Basauri, "la rutina de siempre".
"Pero hoy me atreví a proponer algo distinto: quedarnos a comer allí y coger algo en el chiringuito para estirar un poco más el tiempo", cuenta mientras pone de manifiesto su intención de hacer algo diferente con sus aitas y pasar los tres juntos más tiempo en familia.
Al padre de Nagore "le cuesta mucho salirse de su rutina, pero desde hace un tiempo sonríe y dice: 'lo que vosotras queráis, chicas'". Ha sido precisamente "ese gesto tan simple" lo que ha emocionado a la exconcursante de 'GH 11'. "Porque sé que en los casi 40 años que llevamos aquí, el habría hecho lo de siempre", explica la presentadora.
Su día cambió por completo y los tres juntos pasaron un maravilloso día de playa. "Y yo... yo me sentí muy feliz. Feliz de verdad. Porque lo especial no fue lo que hicimos, sino cómo lo hicimos", reflexiona dando valor a lo vivido con sus padres. Un día "juntos, más cercanos, más libres más cariñosos. Cambiando costumbres, probando planes nuevos y regalándonos tiempo. Como nunca, como ahora".
"Y esta noche les he dicho, 'venga, que nos vamos a tomar algo' y me los he llevado a cenar a Alicante para seguir disfrutando de ellos un ratito más, una noche más. Mañana vuelvo a Madrid a centrarme en todo lo que está por venir. Es decir, para mí el verano se acaba hoy, con ellos. Y sonrío al pensar en esta semana. Elegí terminarla con ellos, haciendo lo más básico del mundo, estando, siendo y creciendo", comenta tras poner el broche de oro a su temporada estival:
"Y estoy muy orgullosa de lo que ellos y yo hemos conseguido juntos y por separado cada uno. Si hace años me hubieran contado cómo íbamos a querernos, tratarnos, hablarnos, sostenernos y entendernos; no me lo hubiera creído. La vida no deja de sorprenderte y recordarte que no tienes ni puñetera idea de lo que está por venir y atravesarte. Allá vamos, a por la siguiente etapa, con miedos, con inseguridades, dolor y heridas, pero confiando en que elegiré decisiones de la mejor manera".