Ana Carrillo 01 SEP 2025 - 18:36h.

La presentadora de 'Uno de GH 20' ha hablado de su exnovia al atender a los medios en el Festval de Vitoria-Gasteiz

Nagore Robles muestra su nueva rutina tras la ruptura con Carla Flila: "Quiero incluirlo cada día"

La relación de Nagore Robles y Carla Flila ha llegado a su fin. Ninguna de las dos lo ha ocultado, pero ha sido la influencer catalana la que lo ha confirmado en sus stories de Instagram, donde hace unos días le dedicó unas bonitas palabras a la exconcursante de 'Gran Hermano': "Conocer a Nagore fue de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Ella me acompañó a buscar la mejor versión de mí, y eso es algo que siempre llevaré conmigo. Gran parte de mi trabajo y de lo que soy hoy es gracias a mí, pero también a ella. Y por eso y mil cosas más, la voy a querer toda mi vida".

Unas preciosas declaraciones por las que le han preguntado a Nagore Robles en el Festval de Vitoria-Gasteiz, al que ha acudido para presentar 'Uno de GH 20', el nuevo formato de Mediaset Infinity cuya señal 24 horas se podrá seguir de manera gratuita, que contará con dos galas semanales que presentará ella y resúmenes diarios para seguir la última fase del casting de la nueva edición de 'Gran Hermano'.

La vasca se ha mostrado entusiasmada con este innovador reality y ha comentado que, en lo personal, también intenta tener "el corazón contento" pese a su reciente ruptura con Carla Flila tras casi tres años de relación: "Estar bien no implica que tú estés o no en pareja". Ha sido tras esa reflexión cuando el reportero de 'Europa Press' le ha dicho que a todo el mundo le ha sorprendido su separación, ante lo que ella ha contestado: "Claro, porque somos dos personas estupendas que se han cuidado y se han querido muchísimo, y así va a seguir siendo".

"Queda muchísimo cariño y muchísimo amor, y seguiremos cuidándonos la una a la otra, seguiremos admirándonos y deseándonos lo mejor, que eso es algo para mí muy maduro y muy adulto, es algo que tendríamos que pretender todos", ha añadido la que fuera presentadora y asesora del amor en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', que tampoco ha tenido problema en comentar las declaraciones de su exnovia sobre lo mucho que la sigue queriendo por haberla ayudado a alcanzar su mejor versión.

"Mi relación ha merecido muchísimo la pena, lo que ha escrito es un reflejo de lo que las dos sentimos, la una por la otra, de lo que hemos significado la una para la otra porque reescribo cada palabra y me hace sentir muy orgullosa de haber tenido una persona tan extraordinaria a mi lado", ha sentenciado Nagore Robles.