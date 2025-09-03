Equipo Outdoor 03 SEP 2025 - 19:27h.

La expareja de Nagore Robles explica cómo afronta su nueva vida: "Estoy pasando una etapa de duelo"

Nagore Robles reacciona a las declaraciones de Carla Flila sobre su ruptura: "Queda muchísimo amor"

Compartir







Carla Flila está atravesando una época de cambios tanto profesionalmente como personalmente. Tras su reciente ruptura con la colaboradora, Nagore Robles, la influencer ha contado por su canal de difusión los nuevos cambios que afronta en su vida y estos explican el motivo por el que vuelve a vivir con su madre y su hermana pequeña.

La expareja de Nagore Robles vuelve a vivir una convivencia con su progenitora después de un tiempo independizada, concretamente 10 años sin vivir con sus padres. Y es que, la mudanza familiar tiene un motivo de peso, han aceptado a su hermana Carlota en un centro de alto rendimiento en Madrid. La hermana de la influencer ha conseguido subirse al podio en varias disciplinas de gimnasia rítmica, y ahora da un salto más en su carrera. Eso sí, la convivencia tiene fecha de caducidad. Será solo por un año, hasta que Carlota cumpla catorce años y ya pueda quedarse interna en el centro de alto rendimiento. Durante este tiempo, toca colegio externo, vida en Madrid, y volver a disfrutar juntas bajo el mismo techo.

La creadora de contenido ha explicado que es una "situación muy distinta", ya que no es ella la que se va a casa de sus padres, sino que vienen a su casa. De hecho, la idea inicial, no era esta, simplemente la catalana les "prestaba" la casa, para que ellas se instalaran en Madrid. Pero, tras la ruptura con Nagore Robles la convivencia ha salido sola. Así que la solución ha sido clara: vivir todas en la misma casa. Carla Flila ha admitido que las diferencias entre su madre y ella existen, y que son "muy diferentes" pero que ella la "ama". Entre risas, la expareja de la presentadora ha contado que la gente cuando conocen a ambas le preguntan: "¿De dónde has salido tú?".

Canal de Whatsapp de Telecinco

La influencer ha reconocido que esta atravesando muchos cambios y que en realidad no se encuentra en su mejor momento. "Aunque me veáis sonriendo, es porque soy una persona muy positiva", con esta declaración ha dejado claro que esta pasando por un momento difícil en su vida. Además ha confesado que esta pasando una "etapa de duelo", ya no solo por la ruptura con Nagore si no por todos los cambios que esta afrontando ahora, ya que ha reconocido que "son muchos y han venido todos de golpe".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

En medio de estos cambios, Carla afronta esta situación de una manera positiva y con "los brazos abiertos", aun sabiendo que no es su mejor etapa, pero con ganas de compartir tiempo con su familia.