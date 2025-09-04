Ana Carrillo 04 SEP 2025 - 18:54h.

Sandra Barneda ha ensalzado la figura de su expareja como presentadora y le ha deseado lo mejor al frente de 'Uno de GH 20'

Nagore Robles: "Seré una presentadora puñetera, pero con humor y ganas de aprender"

Sandra Barneda y Nagore Robles han sido dos de las presentadoras de Mediaset que han pisado la alfombra naranja del Festval de Vitoria-Gasteiz, al que han acudido a presentar sus respectivos proyectos: la catalana, la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'; y la vasca, el nuevo reality de Mediaset Infinity, 'Uno de GH 20', un proyecto innovador que convierte en reality la fase final del casting de 'Gran Hermano' y que contará con dos galas semanales, resúmenes diarios y una señal 24 horas gratuita.

Al atender a los medios tras posar en la alfombra naranja, un reportero de GTres le ha preguntado a la presentadora de de los debates de 'Supervivientes All Stars' y 'La isla de las tentaciones' si quería pronunciarse sobre la reciente ruptura de su exnovia, Nagore Robles, y Carla Flila. Ha rechazado hacer declaraciones sobre ese tema, pero por iniciativa propia ha querido hablar de otro asunto que concierte a su expareja y es que va a volver a ser presentadora en Mediaset tras haber conducido en el pasado 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y 'Sobreviviré'.

"Lo que sí que tengo que decir es que espero que en esta nueva temporada televisiva en la que vuelve Nagore que le vaya muy bien: tiene un programón, ella es gran hermana y vuelve convertida en presentadora. Es lo único que tengo que decir, sobre lo otro, nada", ha comentado Sandra Barneda, apoyando a su expareja en este nuevo proyecto que se podrá ver en Mediaset Infinity, en abierto y de forma gratuita, en la que habrá votaciones semanales a través de la app y en la que varios exconcursantes históricos ejercerán de padrinos de los nuevos candidatos a vivir la experiencia.

Tanto Sandra como Nagore han tenido palabras cariñosas para la otra cuando han sido preguntadas en eventos desde que anunciaran el fin de su relación hace ya tres años y medio. Fue el 15 de febrero de 2022 cuando, "para evitar especulaciones y noticias difamatorias", emitieron un comunicado conjunto en Instagram en el que revelaron que habían puesto fin a su noviazgo después de cinco años de relación.