María Hernández estalla y desvela el motivo real por el que rompió su relación con Noel Bayarri: "Se lo voy a recordar"

SI hay una historia de amor que ha marcado 'Mujeres y Hombres y Viceversa' esa es la de María Hernández y Noel Bayarri, ahora concursante de 'Supervivientes All Stars', que en su salto del helicóptero ha confesado que está ilusionado con una chica al que está conociendo. Esta relación sentimental estuvo cargada de romanticismo, intensidad y simbolismo, como si de un cuento de hadas se tratase, pero con un final no tan feliz como las películas de dibujos animados.

Desde el día en que se conocieron hasta la mañana en la que comunicaron su separación mantuvieron a la audiencia en un sin vivir cargado de sorpresas. La final del trono de María Hernández se convirtió en toda una seña de identidad y en el comienzo de un efímero romance.

Desde entonces han pasado más de 10 años y es imposible no recordar la declaración sorpresa de Noel Bayarri desde su asiento en la grada, cuando Emma García preguntó, si alguien tenía algo que decir antes de la decisión final.

Amor a primera vista

Corría el año 2013 cuando Noel Bayarri se hacía con el trono de ‘MyHyV’. El joven canario llegaba cargada de ganas de enamorarse y abierto al amor. Entre sus pretendientas, María Hernández, por quien sintió un verdadero flechazo. “Me encanta” o “es la primera mejor cita”, fueron solo algunas de las palabras del canario sobre su pretendienta.

Y aunque lo suyo parecía que traspasaba las pantallas, finalmente Noel Bayarri se marchaba del trono de la mano de otra de sus pretendientas, Connie, en el verano del 2013. La alicantina no dudó en desear a la pareja que fuera “muy feliz”.

Un final inesperado

A principios del 2014, María Hernández vuelve al programa como tronista. Para entonces, Noel Bayarri había puesto punto final con Connie y mantenía el contacto con su expretendienta. “Nos veíamos… a mí la chica me gustaba. Pero pasaron ciertas cosas que nunca he contado ni voy a contar, cosas que no me gustaron, y me separé un poco. Yo también era una cabra loca”, detalló el canario en ‘Solos’ a Marta Peñate: “Yo curraba mucho en el programa. Empezó a haber tonteo y se empezaron a despertar otra vez cosas…”.

En una final icónica, Noel Bayarri apareció como sorpresa en el plató y ante la mirada de pretendientes y sus familias, con ella vestida de novia, se declaró: “Te propongo que, si con ellos no lo tienes claro, lo intentemos una vez más”. El silencio se hizo en el plató. Todo el mundo se quedó boquiabierto y María no tardó en dar una respuesta: “Creo que voy a ser más feliz si me guío por el corazón que por la cabeza y a Noel no lo he olvidado”, marchándose de su trono de la mano del canario.

Una ruptura rápida

La conexión entre ambos fue intensa. En plató todo parecía perfecto, con un fuerte “feeling” que ambos reconocieron, pero lo suyo no llegó a buen puerto. Apenas unas semanas después, confirman que han roto. En aquel entonces, ella aseguró que tenían puntos de vista muy distintas y la convivencia se hizo complicada, el canario coincidía en que existía atracción, pero no compatibilidad. “Me fui con María, lo intentamos otra vez, pero realmente no se pudo. Me parece una tía increíble, de locos, pero conmigo no cuajó y yo con ella tampoco”, aseguraba Noel Bayarri en ‘Solos’.

Con el paso del tiempo, ambos dejaron atrás la atención mediática. María optó por mantener discreción sobre su vida privada, En una entrevista en mayo de 2025 en el que participó en el vídeo podcast 'En las mejores familias', la peluquera regresó a ese momento histórico y compartió su visión: confesó que en aquel entonces estaba “cegada” por la emoción y no lo pasó del todo bien, sintiendo pena al ver a sus pretendientes afectados: "No era su momento, yo lo asimilé así".