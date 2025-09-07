Pedro Jiménez 07 SEP 2025 - 23:57h.

El concursante de 'Supervivientes All Stars' ha preferido no dar el nombre de esa persona, pero no descarta dentro de poco desvelarlo

Después de un problema con las comunidades autóctonas en Honduras, el estreno de 'Supervivientes All Stars' se vio alterado y los saltos se pospusieron a la gala de este domingo presentada por Sandra Barneda. Saltos que nos dan una pista del concurso que van a realizar los 14 supervivientes. Sin duda, hay un salto que nos ha sorprendido a todos por su dedicatoria: el de Noel Bayarri, que se ha acordado de alguien muy especial para él.

En primer lugar, Sandra Barneda le ha preguntado al que fuera tronista y pretendiente de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' cuáles han sido sus cambios más notables desde que pegó su salto televisivo por aquel entonces y también desde la última vez que estuvo en Honduras, hace alrededor de diez años: "Soy ya casi un señor mayor... en general, he madurado mucho. Creo que la vida es de otra manera. Ahora vengo con otra actitud y mentalidad. Y con muchas ganas".

Llegado el momento de la dedicatoria, Noel Bayarri no se ha olvidado de los más importantes para él: "Se lo dedico a mi familia, a mis amigos y a mi comunidad", ha señalado un Noel al que se le han puesto los ojos vidriosos y que parecía quedarse con ganas de decir algo más. Y así ha sido.

La especial dedicatoria de Noel Bayarri

"También se lo dedico a una mariposita que tengo por ahí, que la echo de menos", ha añadido Bayarri, lo que ha provocado que Sandra Barneda le pregunte por esa persona y por su nombre. "Me lo voy a guardar para mí", ha señalado el influencer. La presentadora de Telecinco ha preguntado de nuevo por esa "mariposita" y Noel ha preferido mantener el nombre en el anonimato: "No lo voy a decir, de momento. Pero quién sabe en un futuro".

Tras estas palabras que han generado todo tipo de reacciones y especulaciones en redes sociales y tamibén en el plató, Noel ha saltado del helicóptero sin pensárselo dos veces y muy directo y seguro. "Bastante alto, la verdad", ha reaccionado Sandra Barneda.