Logo de telecincotelecinco
Logo de SupervivientesSupervivientes
All Stars
Noel Bayarri

Noel Bayarri sorprende a todos dedicando su salto del helicóptero a alguien que está conociendo actualmente: "Tengo una mariposita"

Noel Bayarri sorprende dedicando su salto a una chica que está conociendo actualmente: "Mi mariposita" Supervivientes All Stars 2025 Conexión Honduras Top Vídeos 56
Noel Bayarri sorprende a todos en 'Supervivientes All Stars' dedicando el salto a alguien que está conociendo actualmentetelecinco.es
Compartir

Después de un problema con las comunidades autóctonas en Honduras, el estreno de 'Supervivientes All Stars' se vio alterado y los saltos se pospusieron a la gala de este domingo presentada por Sandra Barneda. Saltos que nos dan una pista del concurso que van a realizar los 14 supervivientes. Sin duda, hay un salto que nos ha sorprendido a todos por su dedicatoria: el de Noel Bayarri, que se ha acordado de alguien muy especial para él.

En primer lugar, Sandra Barneda le ha preguntado al que fuera tronista y pretendiente de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' cuáles han sido sus cambios más notables desde que pegó su salto televisivo por aquel entonces y también desde la última vez que estuvo en Honduras, hace alrededor de diez años: "Soy ya casi un señor mayor... en general, he madurado mucho. Creo que la vida es de otra manera. Ahora vengo con otra actitud y mentalidad. Y con muchas ganas".

PUEDE INTERESARTE

Llegado el momento de la dedicatoria, Noel Bayarri no se ha olvidado de los más importantes para él: "Se lo dedico a mi familia, a mis amigos y a mi comunidad", ha señalado un Noel al que se le han puesto los ojos vidriosos y que parecía quedarse con ganas de decir algo más. Y así ha sido.

La especial dedicatoria de Noel Bayarri

"También se lo dedico a una mariposita que tengo por ahí, que la echo de menos", ha añadido Bayarri, lo que ha provocado que Sandra Barneda le pregunte por esa persona y por su nombre. "Me lo voy a guardar para mí", ha señalado el influencer. La presentadora de Telecinco ha preguntado de nuevo por esa "mariposita" y Noel ha preferido mantener el nombre en el anonimato: "No lo voy a decir, de momento. Pero quién sabe en un futuro".

PUEDE INTERESARTE

Tras estas palabras que han generado todo tipo de reacciones y especulaciones en redes sociales y tamibén en el plató, Noel ha saltado del helicóptero sin pensárselo dos veces y muy directo y seguro. "Bastante alto, la verdad", ha reaccionado Sandra Barneda.

Temas