María Ruiz, al frente de la actualidad en 'El Tiempo Justo': “A la gente le preocupa el bolsillo”

Rocío Belén Paleari 08 SEP 2025 - 16:53h.

La periodista se suma al nuevo programa de Joaquín Prat en las tardes de Telecinco y promete contar la actualidad de forma cercana y clara

César Muñoz y María Ruiz copresentarán junto a Joaquín Prat el nuevo magazine de tarde de Telecinco

María Ruiz está de estreno. La periodista se suma a las tardes de Telecinco como copresentadora de 'El Tiempo Justo', el nuevo magacín que llega para acompañar a los espectadores con Joaquín Prat al frente. En una conversación exclusiva se sincera sobre cómo afronta este nuevo reto televisivo, qué espera aportar al programa y cuál será el sello que distinguirá a este formato frente a otros espacios de actualidad.

Antes de dar el salto al periodismo, María se dedicó durante trece años a la abogacía, hasta que decidió cambiar de rumbo y dedicarse a informar, tarea que ahora la ha posicionado como una de las coequipers nada más ni nada menos que de Joaquín Prat, un comunicador que ya se ha consolidado como una de las caras más famosas de la actualidad española.

“A la gente realmente lo que le preocupa es el bolsillo”, dijo ante la pregunta sobre los problemas más acuciantes de la sociedad actual. Ruiz tiene muy presente el pulso de la calle y asegura que el gran reto de 'El tiempo justo' será hablar de actualidad de forma en la que la audiencia vespertina se interese. “Fundamentalmente nos preocupa a todos lo mismo, poder ir a la compra y comprar lo que queramos”, añade. ¡Dale play al vídeo para escuchar las declaraciones completas de María Ruiz!

Un nuevo aire para las tardes

El programa, que se estrena con Joaquín Prat como conductor principal y César Muñoz también en el equipo, apuesta por un tono fresco y cercano. María Ruiz lo tiene claro: “Vamos a intentar llevar la actualidad de una manera muy llana, muy coloquial, que se entienda muy claramente”.

La periodista reconoce que se siente afortunada de compartir plató con Prat: “Joaquín Prat es un grande de la comunicación”. Para ella, el presentador es un referente indiscutible en televisión. Pero Ruiz no llega únicamente a escuchar y observar. Tiene un objetivo claro: aportar un estilo propio. “Creo que voy a aportar mi forma de contar las cosas”, asegura con una sonrisa. “Hay formas también entretenidas de contar la actualidad, eso es lo que vamos a hacer nosotros”, adelanta. La periodista, que viene de presentar un informativo, se ha propuesto dar a las noticias un tono diferente, lejos del lenguaje técnico o distante que muchas veces aleja al público.

“Va a ser una forma de contar la actualidad que no se ha visto hasta ahora”, insiste. Su idea es clara: ser rigurosos, pero accesibles. Para ella, el compromiso con la información es innegociable: “Tenemos que estar informados, tenemos que conocer lo que pasa”.

Con 'El tiempo justo', Telecinco refuerza su franja de tarde con un magacín que buscará diferenciarse de la competencia apostando por la inmediatez, la cercanía y la conversación con los espectadores. ¿Quieres conocer todo lo que nos contó María Ruiz sobre este nuevo reto profesional? ¡Dale al play y disfruta de la entrevista completa!