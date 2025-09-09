Rocío Molina 09 SEP 2025 - 11:27h.

El exconcursante de 'GH' felicita a Marieta por su 25 cumpleaños y demuestra lo enamorado que está en un momento muy especial para ellos

Suso Álvarez no está de acuerdo con Marieta y sus preparativos para la boda: "Me voy a tener que amoldar"

Suso Álvarez está feliz, enamorado y no lo puede disimular. La vida sonríe al exconcursante de 'Gran Hermano' y nuevo colaborador de '¡Vaya fama!' en el terreno profesional, pero sobre todo en el personal. Su próxima boda con Marieta es el broche de oro a una historia de amor que está en su mejor momento. La exconcursante de 'Supervivientes' se ha convertido en la protagonista de su día a día y a la que le ha dedicado unas preciosas palabras por su 25 cumpleaños.

Junto a dos fotografías en las que queda claro lo enamorados que están, el que fuera también concursante de 'Supervivientes' ha plasmado sus sentimientos después de haber celebrado este fin de semana con sus seres queridos esta fecha tan especial. Este no es un "simple cumpleaños", tal como decía hace días una emocionada Marieta, este será el último antes de que ambos sellen definitivamente su amor.

Y, para hacerlo más especial todavía, Suso Álvarez ha sacado su artillería pesada y su lado más romántico. "Hoy es tu día cariño. Muchísimas felicidades, Marieta", comienza así su felicitación que es una auténtica declaración de amor y de lo que les espera en los próximos meses de preparativos. "Gracias por alegrarme la vida y ser la mejor compañera de viaje que podría tener. Te amo infinito".

Con esta imagen y estos gestos se demuestra Suso Álvarez y Marieta están muy enamorados y viviendo una etapa de lo más dulce. Después de ver cómo este le organizó una espectacular fiesta en su jardín donde todos los invitados debían ir vestidos de blanco en este cumpleaños con temática marina en el que hubo un recuerdo también para lo que la influencer hizo en su aventura de 'Supervivientes' (había un rincón expresamente recordando esta experiencia con el saco de Marieta).

Con todo organizado al detalle como la comida que se sirvió a los invitados, decorada con carteles con el nombre de la protagonista y una bonita estrella de mar y el arsenal de postres y dulces, lo realmente dulce ahora han sido las palabras que Suso Álvarez le ha dedicado en el día en el que ella realmente cumple años.

"Que este año sigamos de la mano descubriendo mucho más mundo juntos. Te amo. Felicidades", ha expresado el exconcursante de 'GH' y colaborador televisivo para que todos seamos testigos abiertamente del amor que le profesa y de lo especial que es este cumpleaños a través de las redes sociales.