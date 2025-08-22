Lorena Romera 22 AGO 2025 - 15:32h.

El colaborador reconoce que no llega a un acuerdo con Marieta en los preparativos de la boda y que tendrá que "amoldarse"

Marieta comunica una feliz noticia tras comprometerse con Suso Álvarez: "Por fin lo puedo decir"

Compartir







Suso Álvarez ha revelado que no está de acuerdo con los preparativos de la boda de Marieta. El colaborador de Telecinco ha dado nuevos detalles de cómo será el enlace: el vestido de la exconcursante de ‘Supervivientes’, el lugar escogido, los invitados… Pero lo cierto es que la pareja no está llegando al mismo punto en el tema organizativo y el exconcursante de ‘Gran Hermano’ ha comentado resignado que tendrá que “amoldarse”.

Era a finales del pasado mes de julio cuando Suso Álvarez y Marieta sorprendían con la noticia de su pedida de mano. Lo hacían frente al mar y con mucha emoción. “Por supuesto que sí”, escribía la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que rompía a llorar al ver a su chico hincar la rodilla. Y es que para ella era un momento de lo más esperado, pues su sueño siempre ha sido casarse y formar una familia.

Pero la cosa no está siendo tan sencilla como podría parecer. Si bien hace unos días la influencer daba pequeñas pinceladas en sus redes sociales de las cosas que han ido avanzando, ahora sabemos de palabra de Suso Álvarez que no están de acuerdo en algunas cosas organizativas de la boda.

PUEDE INTERESARTE Pavé de diamantes y una enorme esmeralda: Marieta presume de su anillo de compromiso

Por ejemplo, cuando le preguntan dónde será el enlace, el colaborador deja claro que todavía no lo tienen claro, pero que lo sabrán “pronto”, dando a entender que están muy cerca de cerrar el sitio. Pero cuando se menciona el tema de los invitados, la respuesta es otra muy diferente.

Canal de Whatsapp de Telecinco

“Me encantaría que en la boda fuésemos solo 20 personas, pero ya sabéis que a Marieta le encantan las fiestas grandes… Me voy a tener que amoldar. Yo la haría pequeña y no se enteraría ni la gente, pero bueno”, reconoce, sincerándose sobre su disconformidad con las ideas de su chica, que va a invitar a "200 y pico personas".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Yo haría una boda pequeña y la gente ni se enteraría"

Y no es en lo único en lo que no está de acuerdo en lo que a la boda se refiere. Si hace unos días la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ hablaba públicamente de su decepción al no haber recibido la felicitación de gente que esperaba (y a la que tenía pensado invitar a la boda), el televisivo, por el contrario, celebra que los suyos se han volcado con él.

“A mí me ha felicitado todo el mundo. El cien por cien. No me lo esperaba. Hasta familiares lejanos, que no tenía contacto con ellos, me han llamado. He alucinado. Siempre hay alguno, como yo, que me despisto y no felicito a la gente. Pues he recibido una oleada de cariño. No ha habido una sola persona que no me haya felicitado, ni una. Ha sido increíble, alucinante”, señala emocionado Suso Álvarez, que reconoce que se lo decía a Marieta: “Cariño, a nadie se le ha olvidado”. Pero ella, como contó en sus redes, tiene una sensación diferente.