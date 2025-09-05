Adara Molinero y Elena Rodríguez descubren en la palapa qué opina sobre ellas Fani Carbajo, desatando un tenso enfrentamiento

Fani Carbajo, concursante de 'Supervivientes All Stars': "Vuelvo dispuesta a ganar"

La relación de Fani Carbajo con Adara Molinero y su madre, Elena Rodríguez, es "nefasta" porque la madrileña considera que le han dicho "barbaridades sin venir a cuento", o al menos eso es lo que ha confesado en unos totales suyos previos a su llegada a Honduras.

Recordemos que la exgranhermana le confesó a la propia Fani Carbajo en el podcast 'En todas las salsas' que pensaba que todo estaba bien entre ellas porque las veces que se habían cruzado, se habían saludado sin ningún problema. Momento que aprovechó la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' para decirle que no quería ser su amiga, un hecho que deja en evidencia la tensión patente entre dos de los 14 concursantes de esta nueva entrega de 'Supervivientes All Stars 2025'.

En cuanto a Elena Rodríguez, Fani confesaba en el video no querer coincidir con ella porque durante su edición de 'Supervivientes' fue muy crítica con ella "sin motivos". Al descubrir estas duras declaraciones Adara Molinero, quien confesó previamente con qué concursante no sentía 'feeling', explota en la palapa desencadenando el que será su primer cara a cara al que se ve forzada a intervenir su madre, también presente en este tenso momento.

Los reproches vuelan entre Fani Carbajo, Adara Molinero y Elena Rodríguez

A Fani Carbajo hay algo que no le gusta especialmente de Adara Molinero: "Que ella diga que yo he mentido sobre algo que ha sucedido entre nosotras años después porque fue ella quien lo sacó años después en su podcast, que yo ni lo saqué. Eso es lo que ha pasado, tonterías de niñas de 15 años. Pero a mí esas tonterías, pues no. Me da igual que seas Adara o seas Pepito".

Las caras de la exgranhermana son un poema, quien una vez ve que ha terminado su compañera, pide que se relaje "un poquito". "La importancia se la estás dando tú porque lo estás sacando tú continuamente. Eres tú la que hablas de mí todo el rato", afirma Adara. Un comentario que desata la carcajada de la superviviente.

Además, aprovecha para recriminarle que se intentara acercar a su madre durante toda la convivencia previa para tener una buena relación con ella, algo que niega rotundamente la madrileña. "Qué falsa eres", le acusa Adara, momento que desata los reproches y tensión entre ambas concursantes.

Es aquí cuando interviene Elena Rodríguez, quien confiesa haberle pillado por sorpresa estas declaraciones de Fani Carbajo porque, según asegura, no era consciente de haber tenido algún problema. Sin embargo, la madrileña señala que habló con ella sobre el tema recientemente.

Independientemente, la madre de Adara llegaba al concurso con la idea de no meterse en el enfrentamiento entre su hija y Fani porque, además, pensaba que no tenía nada con ella porque le trataba "normal" mientras estaban juntas y le aseguraba que no le iba a nominar. "Me lo podías haber dicho a la cara todo esto que he escuchado", le apunta.