Alessandro Lequio, tras escuchar a Mar Flores: "Le estaba siendo infiel a uno de los hombres más poderosos del país"

Sandra Aladro ha tenido una reunión casi íntima con Mar Flores y da todos los detalles en 'Vamos a ver'

Compartir







El libro de las memorias de Mar Flores ha generado una gran polémica antes incluso de salir a la venta. En él, la modelo da visión sobre los aspectos más íntimos de su vida y habla de algunas de sus exparejas. Alessandro Lequio, colaborador de 'Vamos a ver', es uno de los nombres que salen a relucir en el libro y su respuesta no se ha hecho esperar.

La también colaboradora de este programa Sandra Aladro ha podido hablar con Mar Flores pocas horas antes de poder conocer el contenido íntegro de sus memorias y poco después de la respuesta de Lequio.

Sandra Aladro, tras su reunión con Mar Flores: "Ha perdonado a todos aquellos que pasaron por su vida y que le hicieron daño"

Sandra Aladro, que es una de las pocas personas que ha podido hablar con ella, nos ha contado lo que le transmitió la modelo: "Ella quería mirarnos a los ojos, entregarnos el libro y hacernos saber que esta es su versión de su vida, que nunca la había dado, y, en especial, que esta es la versión con la que quiere que se queden sus hijos".

"Estuvimos bastante rato hablando de la motivación de este libro. Ella considera que es una necesidad vital en este momento de su vida de contar su verdad. Todos tenemos una visión de lo que pasó porque fue una historia retransmitida casi día a día, pero esta es su verdad y es con la que quiere que se queden sus hijos", ha continuado explicando la periodista.

Aladro ha continuado dando detalles: "Mar Flores ha reflexionado mucho, ha hecho muchos años de terapia y ha perdonado a todos aquellos que pasaron por su vida y que le hicieron daño".