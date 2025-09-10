Alberto Samperio 10 SEP 2025 - 15:02h.

La reacción de Carlo Costanzia y de Alejandra Rubio tras la publicación de las memorias de Mar Flores: "No voy a decir nada"

Mar Flores ha publicado sus memorias en un extenso libro de 250 páginas en las que ha revelado muchos secretos que nunca antes habían salido a la luz. 'Mar en calma', como así se llama, ha generado un revuelo mediático que ha tenido ya diversas reacciones de sus más allegados y también de las personas que compartieron momentos con la empresaria.

Antes de su publicación, la modelo ha concedido también una entrevista en televisión en la que ha dado diversas declaraciones que han sacudido el mundo del corazón. Alessandro Lequio ha sido uno de los primeros afectados con las palabras de su expareja, ya que le ha mencionado en varias ocasiones.

No obstante, en las memorias de Mar también ha hablado de su hijo y la ahora la prensa del corazón se ha fijado en Carlo Costanzia. 'Vamos a ver' ha emitido la primera reacción de Costanzia al ser preguntado por la publicación de su libro. La pareja de Alejandra Rubio no se ha mostrado afectado por las declaraciones de su madre y no ha querido pronunciarse: "No voy a decir nada, pero muchas gracias".

Alejandra Rubio, contra los medios

Sin embargo, la hija de Terelu Campos ha cargado contra los periodistas que les estaban preguntado por Mar Flores, ya que le estaban grabando mientras iba con su bebé: "Es que no me puedes hacer fotos mientras estoy con él, es que es la ley. ¿Me estás grabando? ¡Qué bien! Muchísimas gracias".

"Me tienes que preguntar pero es que voy con un menor... No puedes grabarme mientras estoy con un menor. Que se vea también que te ríes de mí. Ya has conseguido lo que querías, tenerme aquí con mi hijo", ha respondido Alejandra Rubio después.

Así respondió Alessandro Lequio a su ex tras conocer la noticia de sus memorias

Alessandro Lequio se ha mostrado muy confundido con las declaraciones que ha hecho Mar Flores sobre él. El colaborador de 'Vamos a ver' ha señalado que su expareja ha contado una realidad que no se corresponde con los hechos: "No miente, reinventa. Lo suyo no es memoria, es creatividad sin frenos".

El tertuliando del programa de Patricia Pardo ha tirado por tierra la versión de Mar Flores sobre su supuesta infidelidad hacia Fernando Fernández Tapias: "Debe de ser agotador tener que inventarse una vida entera cada vez que te pregunten por la verdad. Lo que importa no es lo que hizo, lo que importa es por qué se orquestó esto para apuntar hacia mí siendo yo el único soltero en todo aquello".