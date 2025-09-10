Natalia Sette 10 SEP 2025 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' muestra cómo quedó su segunda casa y desvela cuánto le costó la reforma

Lucía Sánchez comparte todos los detalles sobre la reacción de su hija Mía a la nueva casa

Lucía Sánchez llega con un vídeo muy esperado por todos sus seguidores: el ‘house tour’ de su segunda vivienda. Hace algunos meses, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ anunciaba que se había comprado una nueva casa en Cádiz y la enseñaba antes de la reforma. Ahora, con las obras terminada, la influencer vuelve a abrir las puertas, muestra cómo ha quedado y explica qué hará con ella.

Tras varios meses de reformas, Lucía visita de nuevo su segunda casa pero esta vez con la cámara en la mano. La ganadora de ‘Gran Hermano DÚO’ ha estado todo el verano de remodelación y por fin puede enseñar el resultado. “La he aprovechado bastante bien”, comienza diciendo. Recordando cómo estaba el piso antes de la reforma, la influencer va habitación por habitación mostrando todos los cambios. “El salón se ve mucho más amplio”, afirma.

Sin duda uno de los mayores cambios ha sido la cocina. Cuando hizo el primer ‘House tour’, la creadora de contenido compartió con sus seguidores que la cocina era muy antigua y que seguramente debía hacerle bastantes cambios y así ha sido. “A la cocina le he hecho de todo”, reconoce mientras enseña el impresionante cambio. Con los muebles de otro color, sin electrodomésticos antiguos y equipada con todo lo necesario, Lucía se siente muy orgullosa por la increíble remodelación. “La cocina la he hecho yo sola”, admite con una sonrisa en la cara.

Lucía Sánchez desvela cuánto se ha gastado en la reforma

Lucía Sánchez habla abiertamente del precio de la reforma. Ya en su momento habló de cuánto le costó comprar la casa y ahora comparte con sus seguidores cuánto fue la reforma. “Los gastos que me quedan son mínimos”, admite. Lo más importante de la reforma está hecho ya por lo que sabe el gasto estimado que ha tenido a falta de algunas cosas que le faltan por comprar para que la casa esté perfecta.

Lucía Sánchez regresa tras meses de mucho trabajo en su segunda vivienda con un 'house tour' cargado de novedades. La inflencer muestra todos los cambios de su cada y desvela cuánto le ha costado la reforma. Además, responde a las preguntas de sus seguidores y aclara que hará finalmente con la casa y los requisitos que le pondrá a los futuros inquilinos ¡Descúbrelo todo haciendo click en el video!