La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre las decisiones que ha tomado tras la hospitalización de su hija Mía

Lucía Sánchez comparte por qué no quiere desvelar el diagnóstico de su hija

Lucía Sánchez ha decidido estirar el verano lo máximo posible y escaparse unos días a un hotel con su hija, su madre y su sobrina. Preparando las maletas para su viaje exprés, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ aprovecha para compartir la importante reflexión a la que llegó tras el ingreso hospitalario de su pequeña. La gaditana, a través del nuevo capítulo de ‘Para mí’ en Mediaset Infinity, comparte todo sobre su escapada y desvela el tenso momento vivieron durante el viaje.

Hace unas semanas, la gaditana pasó unos días muy complicados con motivo de la hospitalización de su hija. Después de actualizar el estado de salud de Mía cuando le dieron el alta, Lucía llegó a una conclusión que ha querido exponer con todos sus seguidores. En los momentos tensos, como un ingreso hospitalario, la creadora de contenido muestra su lado más vulnerable y, en está ocasión, también le ha dado muchas vueltas a un tema muy presente en su vida.

“Sabéis que soy muy precavida”, comienza explicando. La que fuera concursante de ‘GH DÚO’ se adentra a explicar el origen de su reflexión y habla de las decisiones que ha tomado al respecto. “De repente nos fuimos al hospital”, relata la influencer sobre lo repentino de los acontecimientos. La gaditana, que tenía su agenda de verano muy clara, dio un vuelco a sus planes tras la hospitalización de Mía. ¡Descúbrelo, en Mediaset Infinity!

Lucía Sánchez ha estado haciendo muchas reflexiones últimamente en torno a su pequeña y se ha sincerado con sus seguidores sobre otro aspecto al que se tiene que enfrentar en su crianza. "Hay una cosa a la que está enganchada", comienza explicando al desvelar la gran manía que tiene Mía. La que fuera concursante de 'GH DÚO' explica el motivo que hay detrás de este hábito que ha desarrollado su pequeña y cuenta lo mucho que se ha esforzado para conseguir que se deshaga de él.

Lucía Sánchez se va unos días a un hotel junto a su familia y llega a un nuevo capítulo de ‘Para mí’ dispuesta a compartir todos los detalles. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ enseña el hotel en el que se quedarán en su escapada y habla de los planes que tienen hacer durante el viaje. Además, la influencer muestra cómo es el hotel en el que se hospedan y cuenta el gran susto que ha tenido durante su estancia. ¡Haz click al vídeo y no te pierdas nada!