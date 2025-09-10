La extraña reflexión de Jesús Sánchez, entre rumores de ruptura con Marina García

Silvia Herreros 10 SEP 2025 - 08:00h.

El sevillano comparte una reflexión con la que podría estar dejando clara su postura ante los rumores

Marina García y Jesús Sánchez, de 'La isla de las tentaciones', podrían haber roto: todas las pistas

Mientras Marina García reconoce no estar atravesando el mejor de sus momentos, Jesús Sánchez evita pronunciarse sobre la fuerte crisis que parece estar atravesando su relación de pareja. Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' llevan semanas haciendo frente a los rumores que apuntan incluso a una más que posible ruptura. El de El Viso del Alcor parece haber adoptado una postura bastante más discreta (si cabe) que la de su novia. Su última publicación en redes no obstante, oculta una extraña reflexión que hace pensar en la manera en la que habría decidido hacer frente a esta situación.

El empresario, que ha abierto varios locales de ocio junto a Manuel González (ex de Lucía Sánchez), ha compartido la imagen de un hombre que desde hace años es toda una celebridad en Nápoles. Se trata de un octogenario de pelo canoso y ojos claros con la piel muy bronceada por el sol. En el pecho del jubilado, un popular dicho italiano que nos recuerda la impermanencia de la vida y la importancia de continuar luchando ante las adversidades. "Tutto passa", todo pasa.

Esta y otras muchas imágenes de Antonio Vetri, protagonista de las mismas, llevan años circulando por las redes; el napolitano "aún no sabe muy bien por qué". Ha sido inmortalizado por numerosos y famosos fotógrafos, pero su historia cobraba especial relevancia gracias a la banda de música Coldplay, que hace poco más de un año decidió contarla a través de un breve cortometraje que lanzó como homenaje a la ciudad de Nápoles, primera parada de su Music of the Spheres World Tour 2023 en Italia.

"Soy muy sensible. Nunca he hecho daño a nadie. Siempre hago el bien. He tenido muchas desgracias en mi vida, ese es el motivo por el que me hice este tatuaje", relata el italiano en el tráiler mientras, de fondo, se escucha cómo suena uno de los himnos del grupo británico, Viva la vida.

En este breve documental con el que Chris Martin y su banda rinden tributo a Nápoles, se mezclan imágenes de uno de sus conciertos con historias de la ciudad y sus gentes. Es ahí donde este hombre, sin poder evitar emocionarse, cuenta su propia historia y el significado del tatuaje que hoy ha querido rescatar Jesús Sánchez en sus redes.

"Era la vida dura de los años 80. Me tatué esto porque estaba destruido. Tuve muchas desgracias en mi vida. Perdí a mi hijo cuando tenía 20 años. Un muy buen chico. Era un buzo... Era increíble. Después de un tiempo, mi esposa también murió. Me voy a la cama y empiezo a pensar demasiado. Cuando estoy solo en la playa me divierte porque voy a pescar, pero cuando estoy en casa siempre quiero llorar. No me avergüenza decírtelo. Ya no puedo hablar", relataba el hombre sin poder contener las lágrimas.

Jesús Sánchez Seda, que también tiene una historia familiar complicada, podría haberse sentido identificado con él. Puede que no conozca su historia, pero su simple fotografía, fumándose un cigarro y disfrutando de un día de sol y playa a su edad, parece haber removido al sevillano.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' no ha querido dar detalles ni expresar qué es aquello que siente al ver esa imagen. No obstante, la expresión "todo pasa", junto al contexto de su situación actual con Marina, no dejan lugar a otras interpretaciones: pase lo que pase, la tormenta acabará.