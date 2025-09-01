Marina García y Jesús Sánchez, de 'La isla de las tentaciones', podrían haber roto: todas las pistas

Silvia Herreros 01 SEP 2025 - 18:17h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' hace saltar las alarmas de ruptura con sus extraños mensajes a través de las redes

Jesús Sánchez se pronuncia por primera vez sobre su crisis con Marina García

Marina García y Jesús Sánchez podrían haber roto. La pareja de 'La isla de las tentaciones' lleva meses haciendo frente a una fuerte crisis que parece haber terminado en ruptura. Aunque los sevillanos no han querido pronunciarse todavía, sus últimos movimientos en redes sociales apuntan a esta teoría. Recopilamos todas las pistas e indicios.

Los exparticipante de la tercera edición de 'LIDLT' llevan juntos desde hace más de diez años. En este tiempo han hecho frente a numerosos altibajos. Debido a este último bache, Marina y Jesús han llegado a plantearse el futuro de su relación.

Tras un romántico verano en el que parecían haber superado los obstáculos de los que ella misma hablaba el pasado mes de junio, Marina vuelve con extrañas reflexiones que hacen pensar que su relación con Jesús Sánchez podría haber llegado a su fin.

Los últimos mensajes y publicaciones de la influencer han hecho saltar todas las alarmas. Una confesión sobre el mal momento personal en el que se encuentra, una canción de desamor para enseñar su último conjunto, o enigmáticos pensamientos, son algunos de los muchos indicios que han llevado a muchos a pensar en el fin de su relación.

"Llevo días con el corazón en un puño, con los ojos llorosos y con la voz entrecortada. Estoy pasando uno de los momentos personales más duros que he pasado jamás. Pero estoy aquí, siempre estoy", escribía hace dos días en un post.

"Dime si te vas, pa emborracharme de una vez por todas, pa imaginarte con otra persona. Me muero de celos y no colaboras / Toa una criminal. Por ti descubrí que los hombres sí lloran, que decir mentiras se puso de moda. Si te vas a ir, dale, vete ahora", se escucha en un reel de la creadora de contenido, publicado apenas 24 horas más tarde.

A esta extraña publicación se suma a su última reflexión, la cual podría dar bastantes pistas sobre la situación en la que se encuentra. "Soltar para avanzar. Perdonar para olvidar. Perderse para encontrarse. Aceptarse para quererse", ha escrito sin más contexto.

Sus seguidores, no han tardado en dar por hecho su ruptura. "¿Ya no está con Jesús?", "¿Lo han dejado?", preguntan algunos mientras a otros no les hace falta confirmación para ello.

"Me da mucha pena, porque me encantaba vuestra relación, pero sé que en un futuro acabareis juntos. A veces necesitamos separarnos de esa persona para darnos cuenta de todo y sé (por todo lo que habéis vivido) que acabaréis estando juntos pero primero necesitáis separaros para seguir creciendo y madurando cada uno por vuestro lado. Confío en vosotros precisamente por el amor tan bueno que habéis sabido transmitir a través de las cámaras y de las RRS", le comenta una seguidora.

"Marina quédate soltera que es lo mejor que puedes hacer….vives en una constante desazón de hoy estamos bien, mañana no y pasado nos aburrimos….volviste con Jesús por una pena en el corazón, no por amor incondicional a él cariño", le aconseja otra.

Fuentes cercanas a la pareja confirman a Javi de Hoyos que la ruptura no se habría hecho efectiva y que Marina y Jesús continuarían intentando hacer todo lo posible por salvar su relación, que se ha visto sacudida por un fuerte desgaste y una crisis que no parece terminar. Por el momento, ninguno ha querido pronunciarse. Ambos se siguen mutuamente y tanto ella como él continúan conservando sus fotos juntos, algo por lo que, en caso de haberse producido realmente una ruptura, podría confirmar la intención de los de Mairena y el Viso del Alcor de arreglar lo suyo.