El llamativo gesto de Marina García entre rumores de ruptura con Jesús Sánchez

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' presume de su nuevo pelo mientras se especula una posible ruptura con Jesús Sánchez

Marina García presume del comentario que le ha dejado J Balvin en TikTok

Marina García, conocida por su participación en 'La isla de las tentaciones', ha sorprendido a sus seguidores con un cambio de look. En medio de los rumores sobre su ruptura con Jesús Sánchez, la creadora de contenido ha optado por un corte en tendencia y muy favorecedor.

Los cortes de pelo en situaciones así pueden ser entendidos como algo simbólico; una manera de dejar atrás el pasado y dar paso a una nueva etapa.

La sevillana ha ido a un conocido centro de belleza para hacerse un corte de pelo muy popular en la década de los 90, que esta temporada vuelve con fuerza al streetstyle. El corte mariposa o "butterfly", se caracteriza por capas largas y ligeras que envuelven el rostro, aportando elegancia y mucho movimiento al cabello.

Marina ha compartido su experiencia con detalle, explicando: "Pues sí, metí la tijera, pero para dar un poco de forma a la melenita me he capeado sobre todo la parte de delante, la de atrás un poco menos, y el flequillo me lo he dejado larguito, porque me gusta que caiga con los recogidos, considero que me favorece más."

La de Mairena del Alcor ha confesado que, aunque este corte es tendencia, requiere cierta práctica a la hora de peinarlo. "Lo complejo de este corte dicen que es peinarlo. Yo confío en que le cogeré el truquillo, confío. Esto lo dejaré crecer y crecer hasta que consigamos melena", ha dicho a sus seguidores través de las redes. Con estas palabras, la influencer transmite las ganas que tiene por adaptarse al nuevo estilo y la paciencia que tendrá mientras deja crecer su pelo.

El cambio de imagen llega en un momento complicado, ya que se especula una ruptura con Jesús Sánchez. Aunque ninguno de los dos ha confirmado nada oficialmente la ruptura, las recientes publicaciones de Marina han dado mucho de que hablar en redes sociales, y han hecho saltar todas las alarmas.

El nuevo look de Marina ha causado mucho revuelo entre sus seguidores, que no han dudado en llenarla de comentarios positivos. "Eres un espectáculo y estás espectacular" o "Tú misma harás maravillas con el pelo", son solo algunos ejemplos.