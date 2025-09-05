Marina García presume del comentario que le ha dejado J Balvin en TikTok

Ana Carrillo 05 SEP 2025 - 19:42h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha entusiasmado con el mensaje público que le ha dejado J Balvin en uno de sus vídeos en TikTok

Marina García rompe su silencio tras la versión de Lucía Sánchez sobre lo que pasó con Isaac Torres

Tras participar en 'La última tentación' allá por 2021, Marina García decidió apartarse por completo de la televisión y centrarse en su faceta como creadora de contenido en las redes sociales y como empresaria, pues gracias al dinero que comenzó a ganar a raíz de saltar a la fama en la tercera edición de 'La isla de las tentaciones' pudo emprender y fundar su propia clínica de medicina estética en Sevilla.

En estos cuatro años ha continuado creciendo en las redes sociales y ya apenas muestra su clínica, algo por lo que sus seguidores le han preguntado recientemente. La sevillana ha explicado que le gusta sacar su negocio en redes cuando lo considera y no centrar su contenido en ello, pues se centra más en crear contenido relacionado con la moda: sus looks son siempre de los más comentados y aplaudidos.

Precisamente ha sido en uno de sus últimos vídeos creando un look en el que le ha dejado un comentario J Balvin, cantante colombiano mundialmente conocido por temas como 'Loco contigo' o 'Mi gente' que ha colaboradora con figuras de la talla de Rosalía en 'Brillo' o Bad Bunny en 'La canción'.

Al artista colombiano le ha llegado el vídeo de Marina García porque la influencer ha utilizado una de sus canciones, su colaboración con Jay Wheeler, 'Si te vas'. Al verlo, le ha dejado en la zona de comentarios el emoji de un rayo, entusiasmando a la examiga de Lucía Sánchez, que ha dado 'me gusta' al comentario y le ha dejado como respuestas unos emojis del corazón en llamas.

Tanta ilusión le ha hecho que ha presumido del comentario en sus stories de Instagram, donde ha compartido su entusiasmo con sus miles de seguidores, a los que últimamente les ha contado que no está atravesando un buen momento. Se especula que sería porque ha roto o atraviesa una profunda crisis con Jesús Sánchez, ya que él ha acudido a solas a una boda - siempre le acompaña a ella a las bodas de sus amigos - y ella ha compartido varios textos en los que expresa su tristeza.

Que Marina no responda a las preguntas de sus seguidores acerca del estado de la relación ha hecho que muchos de ellos piensen que no se trata solo de una crisis, sino que hay ya una separación.