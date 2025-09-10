Así confirmó Joaquín Prat su relación con Alexia Pla, con la que va a casarse y quiere tener hijos

Silvia Herreros 10 SEP 2025 - 13:21h.

El presentador de 'El tiempo justo' mantiene una discreta relación con Alexia Pla desde hace tres años

Joaquín Prat se casa: "Le he pedido matrimonio, quiero ser padre con ella"

Joaquín Prat ha pedido matrimonio a su novia, Alexia Pla, con la que mantiene una discreta relación desde hace tres años y con la que quiere tener hijos. El presentador de 'El tiempo justo' conoció a su futura mujer en Ibiza tras separarse de Yolanda Bravo, su pareja durante doce largos años y madre de su único hijo, Joaquín. La confirmación de su noviazgo tardaría en llegar varios meses.

A pesar de los indicios que durante meses apuntaban a una nueva ilusión, su romance no se oficializó hasta noviembre de 2022. Primero fue a través de las redes, donde el hijo del difunto Joaquín Prat Carreras y de Marianne Sandberg sorprendía compartiendo una imagen en la que se le podía ver en la cama junto a una mujer de identidad desconocida por aquel entonces. Tan solo unas horas más tarde, en 'Vamos a ver', Prat confirmaba sus sentimientos. "Estoy enamorado", aseguraba en pleno directo.

Desde entonces, y a pesar de la discreción con la que siempre ha tratado de llevar todos los asuntos referentes a su vida sentimental, la presencia de Alexia fue cobrando poco a poco más relevancia en sus redes.

A través de stories o en directamente en su tablón de Instagram. Joaquín fue poco a poco compartiendo más imágenes con ella. Al principio, sin mención alguna. Más tarde se animaría a etiquetarla y a dedicarle románticos mensajes, dejando claro lo "afortunado" que se sentía de haberla encontrado y de que su amor fuese correspondido.

Desde entonces y lo largo de estos tres últimos años ha compartiendo algunos de los mejores momentos que ha vivido con su prometida, enfermera, experta en retoques estéticos y copropietaria de dos clínicas estéticas.

El comunicador, que ha confirmado a '¡Hola!' la feliz noticia, no oculta lo que siente por la valenciana, con la que ha posado en escuetas pero más que significativas ocasiones y con la que ha tenido románticos gestos en público. Prat no es dado a compartir con sus seguidores esta parcela de su intimidad. No obstante, lo que siente por Alexia Pla es tal, que no duda en hacer excepciones de vez en cuando para recordarle al mundo lo enamorado que está.

Al principio la distancia fue su mayor impedimento, pues él trabajaba en Madrid y ella entre Valencia e Ibiza, sin embargo, la pareja hacía todo lo posible por verse y cuadrar agendas. Aunque no hay una fecha cerrada para su enlace y por el momento parece no haber nada preparado, tal y como él mismo ha confirmado a la citada publicación, Joaquín y Alexia podrían poner el broche de oro a su historia pasando por el altar el próximo año.

"Quiero ser padre con ella"

Este no es el único gran paso que quieren dar. El presentador del nuevo programa vespertino de Telecinco (de 50 años) y la enfermera (de 38) quieren tener hijos en común. En caso de cumplir este sueño, el bebé que naciera fruto de su relación sería el segundo para él y el primero para ella.

"Sí, le he pedido matrimonio. Quiero casarme y ser padre con ella, esto lo saben todos nuestros amigos. Es la mejor persona que he conocido. Es la familia que he elegido", ha asegurado a la publicación.