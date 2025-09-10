Rocío Molina 10 SEP 2025 - 11:03h.

El exconcursante de 'GH DÚO' ha concedido una entrevista en la que reconoce que su relación con su prima Alejandra Rubio está más distante que nunca

Mucho tiempo ha pasado desde que José María Almoguera protagonizara la portada de una revista y muchas cosas han cambiado en su vida. El exconcursante de 'GH DÚO' reconoce que está en un buen momento personal y profesional, aunque hay algunos aspectos que se han encallado en su vida. Uno de ellos es el distanciamiento con su prima Alejandra Rubio, uno de los temas en los que más se ha explayado en este entrevista que ha concedido a la revista 'Lecturas'. El hijo de Carmen Borrego ha estallado contra la hija de Terelu Campos por su cambio inexplicable de actitud con él y porque a día de hoy sigue sin conocer a su sobrino y ella tampoco ha mostrado ningún interés en conocer aún a su hijo en común con Paola Olmedo.

Recordando tiempos pasados, de aquellos veranos que veraneaban juntos en Marbella es donde José María Almoguera pone en el foco el recuerdo de lo que antes era una buena relación con la colaboradora de 'Vamos a ver'. "Íbamos juntos a todos lados", ha reconocido sin entender qué ha pasado para ahora apenas dirigirse la palabra. Sin embargo, aunque su relación en la actualidad se haya enfriado, lo que no entiende de ninguna manera el hijo de Carmen Borrego es que todavía no haya conocido a su sobrino, el hijo de Alejandra Rubio junto con Carlo Costanzia, por más que este asunto y petición lo ha hecho en público.

"He hecho lo que he podido por conocer al hijo de mi prima, pero nunca llega", ha reconocido dolido y tirando la toalla con esta causa. Lo que el novio de José María Almoguera considera que ha pasado es que su prima Alejandra Rubio le está "prejuzgando" y que ha visto que no hay interés por su parte en que se produzca ese famoso encuentro entre primos. "Siempre me dice: 'Sí, sí más adelante", pero nunca llega. Eso es como un no", confiesa rotundo.

El exconcursante de 'GH DÚO' se ha desahogado como nunca en esta entrevista y ha cargado contra la actitud que ha tomado Alejandra Rubio, admitiendo que tal como se han puesto las cosas, a día de hoy no ve ninguna solución. "Yo he hecho todo lo posible, tengo aquí mi teléfono esperando a ver si suena algún día", ha manifestado, aunque reconoce que tiene poca esperanza ya en que esto se produzca.

La última conversación que tuvieron ambos data del pasado 20 de agosto, pero José María Almoguera dice que hablaron "tonterías" y en ella le incidió el cariño que le tenía y que quería no solo conocer a su hijo, sino también a su marido, su familia, pero explica que sus palabras no han provocado nada y ha seguido sin producirse el encuentro o la llamada. El hijo de Carmen Borrego ha sacado sus propias conclusiones de todo esto y él cree que Alejandra Rubio le está "prejuzgando" antes de conocer la historia de verdad y por eso está obrando así.

"Ella conoce la versión que ha querido conocer, y a lo mejor es por eso que no quiere que me acerque a ella. Me encantaría saber el por qué. Ahora no la conozco. Ella se ha olvidado de toda la relación que teníamos antes", ha dicho, recalcando que lo que más le duele llegado este punto es todo lo que ambos se están perdiendo y el hecho de no conocerse sus respectivos hijos. "Más que yo no conocer a su bebé, es que a mi hijo no lo conozca, ¿mi hijo qué ha hecho?", ha expresando rotundo, dejando claro que es lo que más le duele de la relación tan lejana que mantienen ahora.