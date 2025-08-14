José María Almoguera responde a las críticas de su prima Alejandra Rubio

Alberto Samperio 14 AGO 2025 - 20:04h.

El hijo de Carmen Borrego se ha mostrado conciliador, pero le ha lanzado un contundente mensaje: "Tengo a mi hijo entre palmitas y podría tener a mi sobrino igual"

Un posible reencuentro entre Alejandra y Almoguera ha vuelto a abrir un revuelo mediático. Alejandra Rubio no ha parado de nombrar al hijo de Carmen Borrego en los programas de Telecinco. Y es que la hija de Terelu Campos ha dicho claramente en 'Vamos a ver' que no se fía de su primo José María Almoguera.

"Siempre soy yo la mala de la película porque se victimiza. Parece que me está suplicando, es que nadie me tiene que suplicar nada", decía la hija de Terelu sobre su primo. Carmen Borrego siempre se ha posicionado con su hijo y le ha defendido con uñas y dientes.

El clan Campos está más salseante que nunca, por lo que tras escuchar estas palabras de Alejandra, Almoguera ha respondido a todas las críticas que ha recibido por parte de su prima: "No me preocupa. Lo que sí es que hay cosas que son incongruentes".

El hijo de Carmen Borrego ha explicado que no va a pedir ver más a su sobrino: "Aquí me tiene y tiene mi teléfono. Si algún día estoy bien recibido estaré encantado... Lo raro es que no le conozca". Por otra parte, le ha lanzado un contundente mensaje: "Asume lo que has dicho y tus actos".

Almoguera ha tenido una actitud bastante conciliadora: "No voy a venir a hablar ni de tu hijo ni de ti porque no lo hago con el mío. Más se pierde ella. Tengo a mi hijo entre palmitas y podría tener a mi sobrino igual". El plató le ha aplaudido y Bea Archidona le ha felicitado por su actitud.