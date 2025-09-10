El rey emérito tenía una reunión con Fernando Fernández Tapias el mismo día que se publicaron las fotos de Lequio y Mar Flores en la farola.

Sandra Aladro se reúne con Mar Flores tras su polémica con Lequio: "Es la versión con la que quiere que se queden sus hijos"

Compartir







Las memorias de Mar Flores han puesto a Alessandro Lequio en el foco de la actualidad del corazón. El colaborador de ‘Vamos a ver’ ha respondido a todas las acusaciones de su expareja y además ha desvelado alguna curiosa anécdota de la época en la que se desveló su romance con la modelo.

Lequio ha insistido en que Fernando Fernández Tapias no tenía ni idea de que él mantenía una relación paralela con Mar Flores. La modelo se lo negó al empresario tajantemente. “Él no tenía ni idea. Para él, esas fotos de la farola de Roma fueron un golpe durísimo”, ha dicho.

Tras decir esto, el colaborador ha recordado una anécdota que ocurrió el mismo día que salieron publicadas las mencionadas fotos de Mar Flores y Lequio en Roma y que tiene como protagonista a Juan Carlos I.

La anécdota del rey emérito con el romance de Alessandro Lequio y Mar Flores

Juan Carlos I es primo hermano de la madre de Alessandro Lequio y el día que se publicaron sus fotos con Mar Flores en Roma la llamó para contarle el momento incómodo que tuvo que vivir.

“El día que salieron esas fotos, Tapias tenía una audiencia con el rey de España. (…) Luego el rey llamó a mi madre y le dijo ‘ese cabrón de tu hijo me ha hecho pasar uno de los peores momentos de mi vida”.

Según Lequio, Tapias y Juan Carlos I no comentaron las fotos, pero el rey vivió una situación de lo más violenta.

Lequio, de Mar Flores: "Le estaba siendo infiel a uno de los hombres más poderosos del país"

Este martes, Lequio también comentó las palabras de Mar Flores sobre él y dijo que la versión de los hechos que estaba dando la modelo no se correspondía con lo que de verdad pasó. "Yo era el único soltero en aquella relación. Mar Flores le estaba siendo infiel a uno de los hombres más poderosos de España", dijo.