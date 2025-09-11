Alberto Samperio 11 SEP 2025 - 15:24h.

La nieta de María Teresa Campos ha sacado la cara por su suegro ante las críticas que le ha hecho Mar Flores en sus memorias

Alejandra Rubio, sobre las memorias de su suegra, Mar Flores: "Todo el mundo tiene derecho a contar la historia que quiera"

Alejandra Rubio ha hecho una excelente defensa sobre su suegro, Carlo Costanzia. La hija de Terelu Campos se ha pronunciado sobre las memorias de Mar Flores que han sido publicadas el pasado miércoles 10 de septiembre. En dicho libro, la modelo ha criticado a su expareja por los problemas que se han producido durante estos años con los hijos de ambos.

La nieta de María Teresa Campos ha tirado por tierra la versión de la empresaria: "He ido a Turín muchísimas veces, conozco muy bien a la familia de Carlo por parte de padre. No tengo ni una palabra mala que decir de su familia. No me meto en absoluto sobre lo que dice mi suegra, ni en los problemas que tienen ellos. Hablo de lo que yo he vivido".

Alejandra Rubio ha confesado que es una familia que se encuentra unida ante las adversidades y que no es justo que se le culpe a su suegro de los errores que han cometido Carlo, Pietro y Rocco Costanzia: "No he vivido un ambiente tóxico para nada, es una gente que se quiere muchísimo, que tienen muy buena relación entre ellos... Nosotros vamos a comer, a cenar, hacemos planes juntos..."

"No creo que se pueda culpabilizar a mi suegro con este caso de lo que ha pasado Carlo y mis dos cuñados. Cuando cumples una edad tomas tus propias decisiones y los padres no tienen que ver", ha continuado diciendo la colaboradora de 'Vamos a ver'.

Por último, ha explicado que no se debería hablar del caso abierto contra sus cuñados: "Que se siga hablando del tema de mis cuñados cuando no hay todavía una sentencia firme y no se han aclarado las cosas... Son dos niños, no hay un veredicto final y mi suegro no tiene nada que ver".

La versión de Alejandra Rubio sobre las memorias de su suegra

Alejandra Rubio también ha hablado a modo general del libro que ha salido a la luz de Mar Flores. La colaboradora no ha querido criticar sus memorias, pero se ha pronunciado igualmente: "Me parece un tema muy delicado. Lo leí hace una semana y pico antes de que saliera. Me parece complicada y todo el mundo tiene derecho a contar la historia que quiera".