Aunque la pareja derrochó amor cuando Álvaro Muñoz Escassi regresó de 'Supervivientes', lo cierto es que no tardaron en comunicar, para sorpresa de muchos, que la relación había tocado a su fin. Fue Álvaro quien contó en una entrevista en el plató de ¡De viernes!' que, aunque su amor fue real, "les faltó algo" para poder continuar su historia.

Pese a que Álvaro le llegó a reconocer a algunos colaboradores de televisión que siempre tuvo la sensación de que él era quien más sentía en la pareja, lo cierto es que Escassi, haciendo honor a la fama que le precede, podría estar ya de nuevo ilusionado con un nuevo amor.

Fue precisamente nuestra compañera Giovanna González quien desveló la noticia en 'Vamos a ver' en pleno directo explicando que la información le había llegado por teléfono:

"Álvaro Muñoz Escassi ya está interesado en otra chica, ya está centrado en otra mujer", comentaba la periodista ante la sorpresa de todos los colaboradores del programa. Giovanna González señalaba además que su anterior noviazgo con Sheila Casas "era cosa del pasado". Giovanna explicaba además que Escassi habría quedado varias veces con esta chica misteriosa: "Ya hay contacto, hay quedadas y hay cositas".

Sheila Casas reacciona a la noticia

Sheila Casas ha disfrutado de unas idílicas vacaciones en El Salvador en compañía de su familia. Los Casas acostumbran a hacer un viaje en familia al año y lo cierto es que este no ha podido ser más especial. A su vuelta, Sheila Casas era abordada por los reporteros en pleno aeropuerto y reaccionaba a los rumores que aseguran que su ex está de nuevo enamorado: "Si es así espero que le vaya bien, que esté bien". Sheila sin embargo, por el momento asegura que sigue soltera y que se encuentra muy feliz de estarlo.