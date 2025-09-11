Anita Matamoros preocupa a sus seguidores al revelar que está inmovilizada: el motivo médico

Rocío Molina 11 SEP 2025 - 11:59h.

La hija de Makoke ha aparecido tumbada y totalmente inmovilizada para contar lo que le está pasando: su estado actual

Anita Matamoros desvela cuál es el secreto de su mejor terapia: "Me suma años de vida"

Anita Matamoros ha compartido en su perfil oficial de Instagram unas imágenes que han preocupado a sus seguidores. La hija de Makoke ha mostrado la dura realidad que está viviendo estos días por un problema de salud. Las instantáneas y palabras de la influencer, de 25 años, han alarmado de primeras, aunque luego ella ha tratado de dar normalidad a su situación.

Aunque de normal, Anita Matamoros derrocha entusiasmo y es una persona muy activa, la hermana de Javier Tudela ha tenido que frenar de golpe sus actividades por un problema de salud del pasado que ha llegado de nuevo a su vida. "Mi hernia cervical ataca de nuevo", ha contado a su legión de seguidores desde la cama, tal como se puede ver en la fotografía que ha compartido y en la que está totalmente inmovilizada.

Sin filtros y dando normalidad a estos días que están siendo más complicados, la hermana de Laura Matamoros ha mostrado abiertamente lo vulnerable que está y lo mucho que la está cuidando su novio Johnny Garso en esta situación de no poderse mover y que tanto la desespera. "El sábado me empezó a doler mucho y ya hoy no puedo incorporarme sola. Gracias a Dios tengo seguro médico y han venido a pincharme analgésico para el dolor", ha dicho de su estado.

El ver a la influencer inmóvil, completamente paralizada, con la energía que habitualmente derrocha, ha preocupado a sus seguidores, aunque estos no han dudado en animarla en este trance por el que está pasando. Tras confesar después de la intervención del practicante también se ha tomado un antiinflamatorio, la influencer espera ver pronto mejoras. "Llevo un buen cóctel molotov", ha dicho en tono broma para intentar quitar hierro al asunto.

En esta situación difícil, Anita Matamoros ha mostrado algo que le está haciendo ilusión. Los cuidados que está teniendo con ella su novio le han emocionado y así lo ha trasladado en sus redes. "Johnny se ha quedado entrenando en casa para cuidarme", ha dicho, aunque ella siga encontrándose mal e inmóvil.

La influencer se ha quejado de lo mucho que le cuesta ser paciente ante estas situaciones y lo mal que lleva el reposo, aunque esté resignada a que ahora es lo que toca temporalmente.