Equipo Outdoor 30 AGO 2025 - 13:46h.

Anita Matamoros reflexiona sobre la terapia que mejor le sienta: "Me genera endorfinas"

Laura Matamoros habla de su encuentro con Anita Matamoros tras su distanciamiento por Makoke

Compartir







Anita Matamoros se ha convertido en el máximo apoyo de su madre, Makoke, después de que esta decidiera cancelar (posponer, más bien) su boda con Gonzalo. Además, la hija de Makoke continúa con sus planes de verano y la hemos visto disfrutar de varias escapadas por el Pirineo aragonés junto a su novio, Johnny Garso. Mientras tanto, entre viajes y encuentros familiares, Anita Matamoros hace una importante reflexión sobre su terapia favorita.

Anita Matamoros reflexiona sobre la terapia que mejor le funciona

Mirando a cámara a través de un vídeo que se graba en el interior del coche, Anita Matamoros desvela a sus miles de seguidores cuál es la mejor terapia... o, al menos, la que a ella mejor le funciona: "La mejor terapia de una girl es ponerse música frente al espejo. Maquillarse, peinarse... crecerse. Cantar, bailar... si te gusta lavarte, lavarte. Hacerte fotos. Por lo menos la mía", son sus palabras al respecto.

"Me suma años de vida, me suma autoestima", continúa confesando Anita Matamoros para después rematar el vídeo añadiendo lo siguiente: "Me genera endorfinas, me sienta fenomenal y, además, tengo nuevo contenido". Con estas palabras, la hija de Makoke revela qué es lo que mejor le hace sentir cuando tiene un mal día y necesita dejar atrás los malos pensamientos.