Jaime Anglada, cantante y amigo del rey Felipe VI, recibe el alta hospitalaria

El cantante mallorquín Jaume Anglada, arrollado por un turismo cuando circulaba en moto por Palma el 8 de agosto

El joven que atropelló a Jaume Anglada triplicaba la tasa de alcohol, huyó dejando al cantante grave y fue detenido gracias a testigos

El cantante mallorquín Jaume Anglada, arrollado por un turismo cuando circulaba en moto por Palma el 8 de agosto, ha sido dado de alta del Hospital Son Espases y continuará su recuperación con tratamiento de rehabilitación.

El artista resultó herido muy grave y permaneció en la UCI del hospital de referencia de Baleares desde su ingreso de urgencia en la noche del siniestro hasta el 26 de agosto, cuando pasó a planta dada su buena evolución.

Según ha informado el hospital, la evolución de Anglada en planta bajo la supervisión del servicio de Traumatología de Son Espases "ha sido muy favorable" y continuará con su rehabilitación en otro centro sanitario.

El rey Felipe VI fue visitado a su amigo Jaume Anglada en el Hospital Universitario Son Espases de Palma de Mallorca. Se conocieron hace más de dos décadas en regatas en Mallorca, y desde entonces han compartido no solo la pasión por el mar, sino también una complicidad personal. El monarca ha asistido discretamente a varios conciertos de Anglada, siempre que la agenda se lo ha permitido, y no es raro verlos charlando en eventos deportivos o culturales.

Arrollado en su moto por un joven ebrio

El cantante fue arrollado cuando circulaba en moto por un vehículo conducido por un joven ebrio que se dio a la fuga, aunque fue detenido e ingresó en prisión preventiva hasta que la Audiencia de Palma le puso en libertad provisional con fianza y medidas cautelares.

El autor del atropello está acusado de los delitos de omisión del deber del socorro, lesiones por imprudencia grave y conducción bajo la influencia de las bebidas alcohólicas.

El 28 de agosto el joven fue puesto en libertad provisional por la Audiencia Provincial de Palma tras reconocer los hechos, pedir perdón, y pagar una fianza de 5.000 euros. "Sabe que ha cometido un error. Lo más importante para él es que Anglada se recupere. Aunque él quiera asumir toda la responsabilidad, nosotros entendemos que deberá ser una vez que haya sentencia, y no ahora", expresó entonces su abogado, Pablo Juanico.

Jaime Anglada se ha consolidado como uno de los cantautores más emblemáticos de Baleares. Desde que comenzara su carrera en los años 90, se ha ido abriendo paso tanto en los bares de Palma como en los escenarios del país.

En 2015 emprendió una etapa creativa con la actriz y presentadora Carolina Cerezuela, formando el dúo Anglada Cerezuela. Juntos publicaron los álbumes 'Manzana de caramelo' y 'Detrás del corazón', realizando giras por toda España.

A lo largo de su carrera, Anglada ha lanzado una decena de álbumes. Discos como 'Empezar de nuevo', 'Nunca tendremos Graceland' o 'Stereo' han sido de los más sonados. En 2020 sorprendió con 'Temposinfónico', una obra grabada junto a la Orquesta Sinfónica de Baleares, donde fusionó su esencia rockera con arreglos orquestales.