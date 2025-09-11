Equipo Outdoor 11 SEP 2025 - 19:00h.

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' han sido fotografiados en Albacete haciendo un plan juntos tras su separación

Gerard Arias y Alba Rodríguez, conocidos por su participación en 'La isla de las tentaciones 8' y 'Los vecinos de la casa de al lado', han sido vistos juntos en la reciente Feria de Albacete. Este encuentro ha generado inquietud y rumores entre sus seguidores por una posible reconciliación entre ambos, después de las tensas situaciones vividas en el programa.

Tras un programa marcado por los celos y la desconfianza, finalmente Gerard decidió poner fin a la relación con Alba Rodríguez. Su paso por 'La isla de las tentaciones' estuvo señalado por constantes discusiones, aunque, hubo algún momento donde se acercaron y cabía la posibilidad de una reconciliación, Gerard rompió la relación finalmente en la hoguera: "Te quiero, pero me quiero más" confesó el exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.

Según la exclusiva del periodista Javi Hoyos, Gerard y Alba fueron vistos recientemente en la Feria de Albacete teniendo una conversación entre todo el bullicio. Las personas que estaban allí afirman que debido al volumen alto de la música y el ruido típico de la feria, ambos tuvieron que acercarse bastante para poder oírse bien, lo que ha resultado en fotografías donde se les ve hablando y prestándose atención mutuamente. Este acercamiento ha provocado rápidamente especulaciones sobre un posible reencuentro, aunque la realidad es que la pareja todavía no se sigue en redes sociales, lo que indica que su relación sigue siendo distante y más amistosa que romántica.

Cabe recordar que en marzo de 2025, la que fuera concursante de 'Los vecinos de la casa de al lado' se sinceró con una carta al bombero donde reconoció que seguía enamorada de él. También confesó que en un "futuro" le gustaría volver a "ser novia de Gerard", pero que no era el momento debido a que ambos tenían que "sanar sus heridas".

Este encuentro muestra que entre ellos sigue habiendo una conexión especial , a pesar de que no se sigan en redes mutuamente. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' hizo unas recientes declaraciones en su canal de difusión donde confesaba: "Siempre le tendré un cariño especial, es alguien muy importante para mi". Con el tiempo se verá si existe una posible reconciliación por parte de ambos, o seguirán teniendo una relación de amistad manteniendo esa combinación de cariño y distancia de estos meses.